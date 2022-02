Da quando è entrata nella casa del GF Vip Miriana Trevisan ha sempre detto di avere una sensibilità speciale, che le permetterebbe di avere previsioni e anche di ascoltare il suo corpo e quello degli altri. Martedì notte però la showgirl ha spaventato i suoi coinquilini, perché ha rivelato di aver visto un fantasma nella camera del Grande Fratello.

Jessica, Barù e Sophie erano appena andati a letto, quando ad un tratto Miriana Trevisan ha iniziato a parlare da sola. La Codegoni ha chiesto alla coinquilina con chi stesse chiacchierando e lei con nonchalance le ha detto che accanto a loro c’era un’entità e si è pure chiesta se anche Sophie la stesse vedendo: “C’è un’entità qua ragazzi. Piacere spirito, adesso però devi andare in pace. Con chi parlo? Con lo spirito. Guardatelo, non lo vedete? L’avete visto? Lo vedi che è lì? Parlo con l’entità!”

Da oggi per me è Miriana Halliwell…

Non soltanto gli spiriti, Miriana ha confessato a Nathaly Caldonazzo di riuscire a capire come stanno le persone intorno a lei: “Se vedo una persona che sta in un certo modo capisco che problema di salute ha. Però non lo dico mai assolutamente. Se succede anche con i tumori? Sì“.

Ma hai visto il video di stanotte in cui saluta un fantasma, lo manda via poi sta un ora a cercare di farlo vedere a #Sophie?! 😂😂✈️✈️✈️✈️ #gfvip siamo all’ammazza caffè qui! 😂😂 pic.twitter.com/gMyq7U93go — ✈️ BARÙ LIBERO team FRARÙ✈️ (@Kikostar0) February 23, 2022

Miriana ha saputo della guerra, ora dirà che lo spirito presente nella casa glielo ha detto #gfvip #soleilstasi — Soleil Warrior (…e i piatti me li lavo da sola) (@BubinaZen) February 23, 2022

Non soltanto Miriana Trevisan: gli altri avvistamenti di fantasmi al GF Vip.

Un anno fa Guenda Goria ha rivelato di aver visto uno spirito accanto ad Elisabetta Gregoraci: “Ho appena visualizzato una signora vestita di nero accanto ad Eli. Una donna magra, mora, una figura affusolata“. Mentre al GF Vip 1 è stata Alessia Macari la Ghostbuster: “Sono sicura di ciò che ho visto e non stavo sognando. Ricordiamoci che siamoa Cinecittà ed è pieno di attrici morte che sono passate da qui. Sono cose reali ed esistono gli spiriti credetemi. Dovete credermi, giuro non sono cavolate, su certi temi non si scherza. Mi sono svegliata di notte in cantina e ho visto questa signora. Ero sicura che era un’altra concorrente che stava davanti a me, poi ho capito che non era così“.