Tutto si può dire a Miriana Trevisan, tranne che non sia coerente. La showgirl dall’inizio del GF Vip ha sempre avuto un brutto rapporto con Soleil Sorge (se ne sono dette entrambe di tutti i colori) e adesso continua sulla sua strada. In molte occasioni la Trevisan avrebbe voluto nominare la Sorge, che però spesso ha ricevuto l’immunità dalle opinioniste del reality, ma le cose adesso cambieranno. Alfonso Signorini lunedì sera ha annunciato che quelle della scorsa puntata sarebbero state le ultime immunità, da qui in avanti infatti né i gieffini, né Sonia e Adriana potranno salvare ‘i vipponi preferiti’.

Proprio in merito a questo, ieri pomeriggio Miriana Trevisan – mentre parlava con Manila Nazzaro – si è detta pronta a votare Soleil: “Ragazzi attenzione che non ci saranno più immuni dalla prossima volta. Almeno questa bella notizia, non ci saranno immuni. Quindi la becchiamo“.

Miriana si toglie il microfono e quando se lo sta per rimettere dice: “Soleil ci ha tolto la scena per 10 puntate”. Ecco il motivo delle cattiverie continue. Ma chi sta attento lo capiva anche senza ciò. Io sempre più disgustato. #GFVIP pic.twitter.com/Ymy43c305E — Symo 🐍 (@SymOn_Off) January 22, 2022

Miriana Trevisan e le domande sull’età di Biagio.

Sempre durante la chiacchierata con Manila, la Trevisan si è lamentata delle domande che una vippona le continua a porre sulla differenza di età tra lei e Biagio D’Anelli. E sembra che la concorrente impicciona sia proprio Soleil: “Ragazze a tavola avete notato chi mi ha chiesto ancora quella cosa? Parlo dell’età di Biagio. Guardate che è tutto il giorno che me lo chiedono, tutte e due. prima uno dovrebbe ascoltare una storia e dell’amore che c’è e poi giudicare. Invece vanno per sentito dire e colpiscono sempre su quello. Comunque sì lei in particolare mi ha richiesto dell’età di Biagio. Come mai non le ho risposto ‘perché me lo chiedi?’ Perché non me l’aspetto che me lo richieda sempre. Noto lo schifo e spero lo noteranno da casa. In realtà questi attacchi non li capisco“.

E a proposito di età, ieri sera Katia Ricciarelli si è messa sotto le coperte con Delia Duran e Nathaly Caldonazzo e l’ha sparata grossa: “Stavo guardando, io c’ho 25 anni più di Miriana e non sembra proprio, è vero?! Non sembra, almeno datemi questa soddisfazione”.