Miriana Trevisan e Nicola Pisu sembravano aver trovato finalmente un loro equilibrio, ma l’ingresso di Patrizia Mirigliani nella vita dei due ha scombussolato tutto. La showgirl di Non è la Rai si è freddata, il figlio del patron di Miss Italia ha chiesto spiegazioni ed a sua volta si è allontanato.

Lui giorni prima aveva parlato addirittura di innamoramento, mentre lei di semplice attrazione fisica e mentale (“Non sono ancora innamorata, ma sono molto attratta, non sono indifferente“), ma i giudizi della ‘suocera’ ed il peso delle opinioni del figlio l’hanno spinta a voler chiudere tutto. La decisione di interrompere e di restare amici non è stata presa bene da Nicola Pisu, che ha così sbottato:

“Miriana non è chiara. Oggi ha detto ‘storia chiusa’, mentre prima diceva che voleva frequentarmi fuori. Mi doveva dire fin dall’inizio che non voleva vedermi. Ripeteva ‘qui no, ma fuori vorrei conoscerti ed eventualmente avere una storia’. Poi mi ha ripetuto che mi vede come un amico e non vuole altro. E allora basta, io non la voglio come amica”.