L’uscita di Alex Belli è stata un duro colpo per Soleil Sorge, per questo molti dei coinquilini stanno cercando di supportare la gieffina. Molti, ma non tutti, Miriana Trevisan infatti non crede che Soleil si una vittima. Durante uno sfogo con Biagio D’Anelli la showgirl ha mosso delle precise accuse contro la Sorge.

“Io non credo nel suo vittimismo. Mi spiace ma non ci casco. Anche la storiella che ha pianto dicendo ‘io incontro soltanto uomini come Alex’ non è vera. Prima di lui ha avuto Gianmaria che è un bravo ragazzo. […] Ha giocato anche lei, non è innocente e l’abbiamo visto tutti. Sono basita che una donna single può prendere uno sposato. Lei ha creato una situazione ambigua. Anche io che sono libera rispetto chi è impegnato. A me quando colpiscono le persone innocenti come Delia mi dispiace. Io gli uomini sposati li rispetto. E non ti paragonare ad Alex, tu non sei sposato non hai un progetto di vita di quel tipo. Non mi paragonare ad altre, io sono una brava persona. Non mi avvicino agli altri se sono sposati”.

Biagio D’Anelli bacchetta Miriana Trevisan: “Anche io sono impegnato eppure ci abbracciamo”.

“Ma se ti piace un uomo sposato e vedi che lui se ne sbatte della moglie, ma di cosa stiamo parlando? Perché è chi è impegnato che deve portare rispetto. Mirà ma da dove arrivi tu? Ascolta anche io sono fidanzato e non ce la faccio a non abbracciarti la mattina. Quindi non ti devo abbracciare più? Quindi soltanto chi ha un anello al dito deve rispettare? Da oggi non mi avvicino più a te? Eppure anche io ti ho detto che vorrei convivere con la mia ragazza. Io rispetto la tua e tu rispetti la mia. Mi sembrava che volessi ragione per forza. Tu sarai dentro da tre mesi, ma io lui lo conosco da dieci anni. Lo conosco fuori e fidati. Non vedere sempre gli altri. Pensa un po’ a te. Tu non difendi Delia a caso, ma perché hai litigato con Sole cinquanta volte”.

Sui social in tanti stanno attaccando Miriana Trevisan, io invece trovo che sia coerente. Inoltre dovremmo chiederci: al suo posto Soleil cosa avrebbe fatto? Io penso che avrebbe approfittato del momento di debolezza per mettere il dito nella piaga. E poi nella casa serve un’antagonista per la protagonista di ‘Chimica Artistica: Non è un Game (Io Esco)‘.

