Da quando Biagio D’Anelli è entrato nella casa del GF Vip Miriana Trevisan sembra rinata. Gli altri gieffini sono convinti che la bella napoletana sia interessata alla new entry soprattutto da quando la Trevisan e D’Anelli si sono messi sotto le coperte facendo strani movimenti. Ma fermi tutti, perché non è come sembra. Ieri sera Biagio ha svelato cosa è successo in quel letto.

“Lo vedo che siete un po’ maliziosi. Sì ero sotto le coperte con Miriana Trevisan e ora lo dico tanto la renderà pubblica anche lei presto. In pratica aveva una sorta di caccola, ma non proprio. Era un pelucchio dei vestiti al naso. L’ha avuta per un lungo lasso di tempo e non sapevo come dirlo o togliergliela. Allora ero nel letto con lei e l’ho coperta e le ho detto, togli sto coso, fai fare a me. Lei mi ha detto a voce alta ‘cosa fai? Questa è una cosa molto intima’. Per questo pensavano tutti altro. L’ho anche presa un po’ in giro. Stamani ridevamo di questo e siamo tornati sotto le coperte a ridere di questa cosa, ma davvero si tratta di questo”.

Altro che coccole e tenerezza varie, si trattava soltanto di una pulizia nasale.

Scusate ma Miriana mica non voleva più scene sotto le coperte?🤔 No perchè mi sa che Biagio le ha fatto cambiare idea… #gfvip pic.twitter.com/TIEULxpAwR — Sara🐍💚 (@Sara55909668) December 1, 2021

Ma lo sai @SBruganelli che questa foto è di stamattina? La mattina se non segui il GF te lo dico io accendono le luci e tutti si mettono sotto le coperte perché danno fastidio appena svegli

Bye 😘 #GFVIP pic.twitter.com/LBZR2y2G0d — Simona (@simo_cantatore) December 1, 2021

Miriana Trevisan, le insinuazioni di Lulù: “Ti piace Biagio”.

Maria Monsè non è esattamente la bff di Lulù e ieri ha riferito a Miriana Trevisan quello che la Selassié avrebbe detto di lei e Biagio.

“Guarda che in casa dicono ‘a Miriana piace tanto Biagio’. Ma scusa perché non vengono a dirlo a te. Vanno a dirlo alle tue spalle e non è una cosa bella. Qual è il senso di dirlo così a tutti. A me è venuto a dirlo Lulù. Secondo me è brutto che una Lulù va a spargere queste voci su voi due. E comunque no ragazzi, non mi piace. Non mi mettete in mezzo a ste robe che non ce la posso fare”.