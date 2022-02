In una casa dove la coerenza è finita spesso nel water insieme alla compassione e l’amore per la verità, Miriana Trevisan invece ne sta uscendo sempre più pulita. La showgirl dall’inizio del GF Vip ha sempre criticato Soleil Sorge e l’ha fatto anche in confronti piuttosto duri con la coinquilina. Perché se è vero che Miriana s-parla spesso di Soleil con Manila Nazzaro, è anche vero che non si è mai fatta problemi a dirle in faccia le cose che pensa.

Nonostante tutto ieri notte la gieffina è stata la prima a supportare Soleil in un suo crollo, quando è scoppiata a piangere dopo lo scontro e le pressioni di Alex Belli. Questo però non significa che Miriana Trevisan abbia cambiato idea sul triangolo della chimica artistica e i suoi componenti.

Miriana Trevisan: “Nessuna vittima tra loro tre”.

Oggi pomeriggio Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e Antonio Medugno hanno difeso Soleil dicendo che è caduta nella trappola di Alex e Delia. Miriana non era d’accordo ed ha spiegato la sua posizione ai colleghi.

“Ma perché si lascia baciare e abbracciare sensualmente. Ma cosa stiamo dicendo ragazzi?! Dai ci rendiamo conto? Tu non ti fai baciare e limonare da una se non ti va. Io non vedo nessuna vittima in questo siparietto. Non c’è nessuna vittima qua, mi dispiace. Stiamo andando oltre e non ci sono vittime. Non ti fai limonare così, non esiste dai. Non è più un gioco goliardico. Questo non è nemmeno un gioco, ma sono scene da surreality. Dare la scusa all’alcol anche basta. Perché allora tu fai tutto quanto e poi dici che è perché hai bevuto. Prima il bacio hollywoodiano e poi si sono innamorati. A parte che è una roba brutta. Se tu sai che l’alcol t procura queste cose non lo fai e non bevi. Oppure potrebbe non andare oltre un certo limite e mettere un freno”.

E in effetti Miriana Trevisan non ha tutti i torti. In quel triangolo non ci sono vittime. Soleil poteva chiudere definitivamente con Alex e stare lontana da Delia e invece si è fatta avvicinare dai due ed ha finito per limonare la Pantera del Sud America.

