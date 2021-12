Fin dalla sua entrata abbiamo capito tutti che Biagio D’Anelli avrebbe fatto capitolare Miriana Trevisan. La showgirl si è subito dimostrata interessata al coinquilino e i due hanno instaurato immediatamente una sorta di ‘chimica artistica’. Dopo giorni di massaggi altruistici, coccole sotto le coperte e bacetti, i due ieri sera hanno limonato come se non ci fosse un domani. Probabilmente i limoni sono scattati anche per la paura di separarsi stasera, visto che entrambi sono in nomination.

Galeotta è stata la festa di compleanno di Jessica Selassié, perché Miriana Trevisan sulle note dei pezzi anni 80 italiani ha ceduto alle avance di Biagio. I due vipponi si sono baciati davanti a tutti e Miriana ha confessato di essere finalmente serena e libera: “Tu mi hai portato libertà e allegria, una spinta in più. […] Mi fai stare bene. Sono felice che ci stiamo vivendo il momento e che finalmente dici che mi sto esponendo. Contentissima che abbiamo superato le incomprensioni. Non devi cambiare, sei splendido così, io ti voglio bene per come sei davvero“.

Ti prego Miriana allontanati da Biagio che sembra un’esterna di Gemma Galgani con Giorgio il gabbiano #GFvip pic.twitter.com/GLNt3YmFgN — Marta Sulle Nubi (@martasullenubi) December 27, 2021

Tanti auguri di buon Natale anche al figlio di Miriana che sicuramente guarda il GF da casa. #gfvip pic.twitter.com/CmF5abDOL7 — NAPOLITERRAMIA (@_napoliterramia) December 27, 2021

Comunque nemmeno io resisterei ad una dea come Miriana. #gfvip pic.twitter.com/YcHfL6ADyM — 👀🍿 (@commentandovi) December 27, 2021

Biagio D’Anelli e la dichiarazione a Miriana Trevisan: “Voglio vederti anche fuori”.

“Ieri ho analizzato tante cose e avuto delle certezze da parte tua. Ho chiuso dei viaggi mentali che avevo in testa e adesso sto benissimo. Adesso ho la conferma che voglio vederti fuori. Ti ricordi quando ti chiedevo ‘tu vivi a Roma io a Milano, come ci spostiamo?’. Ecco lo dicevo pensando a come vederci. Questi giorni mi sono serviti e adesso so che voglio viverti. IO ti voglio bene sul serio Miriana. Lo capisci che fuori da qui io voglio frequentarti? Ci tengo tanto. Quando usciremo fuori, se sono aperte le discoteche devi venirci con me. Perché voglio che mi stai vicino nella mia realtà”.

