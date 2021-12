Miriana Trevisan sembrerebbe essere sempre più interessata a Biagio D’Anelli ed in questi giorni più volte si sono stuzzicati.

Ieri sera, tra una battuta e l’altra, la gieffina si è anche sbilanciata confessando a Biagio di provare un’attrazione nei suoi confronti. “Dentro questa bolla può succedere, a me è successo e una persona si è innamorata di me” ha detto riferendosi a Nicola Pisu. “Con Nicola c’era una semplice attrazione fisica, con te Biagio c’è un po’ di più a livello mentale”. Immediata la risposta del gieffino: “E quindi a che punto siamo?”. “Che ti amo, ma tu mi rifiuti!”, la risposta (ironica?) di Miriana Trevisan.

Sta quindi per nascere un flirt fra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli? La coppia sarebbe in qualche modo approvata anche da Alfonso Signorini che più volte ha fatto battute in merito, ma quello che non viene detto è che in realtà il gieffino sarebbe felicemente fidanzato. A rivelare questa cosa è stato il portale FanPage con un redazionale dal titolo “Chi è Silvana Curcio, la fidanzata di Biagio D’Anelli mai menzionata nel flirt con Miriana Trevisan“.

Miriana Trevisan non sa che Biagio D’Anelli ha una fidanzata

Ecco cosa si legge su FanPage:

“Biagio D’Anelli, concorrente del Grande Fratello VIP, non appena entrato nella Casa si è subito ambientato legando in particolare con Miriana Trevisan. È bastata una sola settimana per dare vita ad un particolare feeling, descritto da loro come ‘splendida amicizia’ ma i telespettatori ed Alfonso Signorini vorrebbero vederci più chiaro soprattutto dopo quei strani movimenti sotto le coperte. La verità è che Biagio D’Anelli fuori dal reality è impegnato in una relazione a distanza con una bellissima donna, Silvana Curcio. La love story fu resa pubblica nel 2019 dal personaggio televisivo che, ospite di Barbara d’Urso nel salotto di Pomeriggio Cinque, rivelò per la prima volta di essersi innamorato. Negli ultimi giorni ha parlato della sua storia d’amore anche nella Casa più spiata d’Italia”.

Come mai Biagio non ha mai fatto menzione di Silvana Curcio?