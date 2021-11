Stanotte Miriana Trevisan ha festeggiato il suo compleanno, ma poche ore prima di tagliare la torta è scoppiato l’ennesimo dramma. La showgirl è scoppiata a piangere per il giudizio di Soleil Sorge sulla sua storia con Nicola e perché Katia Ricciarelli aveva minacciato di non festeggiare il compleanno proprio per come lei starebbe prendendo in giro il figlio di Patrizia Mirigliani.

“Guardate è una roba assurda. Questa qua ha detto che non viene al mio compleanno e che a mezzanotte se ne va a dormire perché io ho fatto soffrire Nicola. Erano due giorni che non sapevo perché non mi parlava, ma vi rendete conto? Quando sono stata l’unica che l’ho trattato da uomo, neanche sua madre l’ha trattato come un vero uomo, io sì. Io gli ho detto prenditi le responsabilità, io non me la sento, provo attrazione ma non so se c’è altro. Ma dai ma vi rendete conto di quello che dicono?! Mi stanno massacrando! ‘Perché hai 50 anni’, mi hanno detto. Chi? Katia e Soleil. Quando voi non c’eravate mi hanno trattata così. A me adesso mancano Jo e Ainett. Sono state veramente crudeli! Mi dispiace che non faccio un compleanno da 5 anni ed ero così felice di passarlo con tutti loro. Sono veramente crudeli e str***e. Pensano solo a farci la paternale, educazione civica poi sono i primi a sbagliare! Mi dicono ‘tu devi comportarti così e fare questo’. Sono una donna per bene e non voglio sentire altro”.

Soleil e il giudizio su Miriana Trevisan.

“Io da amica posso soltanto darti dei consigli. Avrai la tua prova finale fuori per come si comporterà. A me sembra che con te voglia la botte piena e la moglie ubriaca. Non vuole che tu sia freddo e poi però chiede la distanza. Non farla giocare con i tuoi sentimenti. Lo dico per te stesso. Che voi vi piacciate è ovvio, che lei abbia avuto momenti di debolezza può essere comprensibile, ma adesso basta. Se continua a fare questo sta giocando e mi sono rotta di giustificare certi comportamenti. Lei adesso ha delle colpe, non sei soltanto tu a fare degli sbagli”.

Prepariamoci perché prima o poi Miriana e Soleil ci regaleranno una catfight degna di nota. Questo è soltanto l’inizio.

Vedere piangere Miriana per colpa di Katia e soleil è veramente brutto. Poi fanno la paternale proprio loro. Una Katia che non fa altro che criticare a destra e a manca e parla proprio soleil che è stata definita na gatta morta! Ma stateve zitte! #gfvip — Anna Maria (@Annetta73A) November 6, 2021

Miriana ormai ce l’ha con Soleil e Katia perché sono le uniche che le hanno detto la verità e non le hanno dato ragione, purtroppo per lei sentirsi dire che ha preso in giro un ragazzo ed è stata incoerente nascondendosi dietro la scusa del figlio è troppo grave #gfvip — Lucrezia🌹 (@Sicily_03) November 6, 2021