Le nomination palesi hanno fatto un’altra vittima e si tratta di Miriana Trevisan. La showgirl ieri sera ha votato Katia Ricciarelli, che non l’ha presa benissimo. La soprano ha reagito con calma e pacatezza, dando alla coinquilina della bugiarda, falsa e stro**a.

“Quella Santa Maria Goretti, finta santa. La ignorerò completamente da qui in avanti. Non hai fatto una bella figura. Mi vieni sempre dietro. Sei una traditrice, mi pugnali alle spalle. Va bene così, sarà che io sono più ingenua di voi. Non parlare con me di questo adesso. Spero di uscire così non mi nomini più. Non accetto queste motivazioni. Sei una Santa Maria Goretti, sì esatto una Santa Maria Goretti! Sei fiera di essere Miriana Trevisan? No cara, non devi esserne fiera. Aveva ragione Nicola, sei una gran bugiarda e vai a raccontare bugie alle altre.

Sei una vera traditrice, sei una traditrice e basta, attacchi alle spalle. Io ti ho votata soltanto per quello che hai fatto a Nicola e tutti la pensano come me. Io ti avevo aperto il cuore e adesso capisco tutto. Ti dico davanti a tutti che sei una bugiarda e una pugnalatrice. Hai fregato tutti con i tuoi santini. Cercavi di arruffianarti cambiandomi il letto e le lenzuola. Ma come ti permetti di pigliarmi per il c**o così?! Basta leccarmi il cu**, leccalo ad un altro. Sabato faccio la Tosca? No, se è così io me ne vado via da qui dentro. E voti proprio me? Che str***a!”