Miriana Trevisan è crollata e dopo la voce rotta usata per rispondere alle accuse mosse da Patrizia Mirigliani, oggi è scoppiata a piangere consolata da Alex Belli e Carmen Russo.

“Però, pensare che io sia disonesta con lui [Nicola Pisu, ndr] no.. Mi viene da piangere, c’è il mio bambino fuori! Sicuro che non lo pensa nessuno [che sono disonesta, ndr]? Vedi perché mi innervosivo? Perché non sono una stupida. Io sono certa di aver cercato di non fargli male in tutti i modi, anche essendo dura!”

Ecco il video:

L’intervento della mamma di Nicola ha colpito duramente Miriana, che si sente in colpa e crolla. #GFVIPhttps://t.co/JYqarg2wsZ — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 23, 2021

Patrizia Mirigliani in questi giorni ha infatti avvertito via social il figlio di stare attento a Miriana Trevisan etichettata come “Amelia la strega che ammalia”.

“Da mamma la capisco” – ha commentato l’ex volto di Non è la Rai – Ma Nicola è un uomo adulto, sceglierà lui con chi stare. Sapevo che mi sarei dovuta prendere delle responsabilità anche solo perché mi piace un ragazzo più giovane. Ai miei compagni lo avevo detto: vedrete, colpiranno me e non lui. Se questi post inficiano il rapporto? Da parte mia sì. Mi disturbano. Per questo ho preso certe distanze perché immaginavo che potessero succedere”.

Miriana Trevisan non piace a Patrizia Mirigliani: “E’ come Amelia la strega che ammalia”

Patrizia Mirigliani contraria al rapporto tra il figlio Nicola e Miriana Trevisan * https://t.co/NRItuXZuHe #GFVip https://t.co/hcoC2iPG1l — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 21, 2021