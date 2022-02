Nuovo crollo per Miriana Trevisan, ma questa volta non c’entra Biagio D’Anelli. Tutto è iniziato giovedì, quando la Trevisan, Nathaly Caldonazzo e Lulù Selassié sono state scelte per Radio GF Vip. La principessa in quell’occasione è sbottata perché la posizione che le era stata assegnata metteva in evidenza il suo lato del viso ‘peggiore’: “Ho i complessi, odio il mio naso e da questa parte si vede troppo. Voi non capite, questa cosa mi fa soffrire!”

Tensione alle stelle in Casa 💥 #GFVIPhttps://t.co/9qD3aLZdYE — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 3, 2022

Per Lulù, l’assenza di Manuel è una sfida più difficile del previsto da superare 💔 #GFVIP pic.twitter.com/hRlR3ROEQS — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 4, 2022

Oggi pomeriggio la Fairy ha chiesto a Miriana Trevisan di prendere le sue parti nel caso in puntata dovessero attaccarla per il suo sfogo: “Vanno capiti i miei sfoghi, ho sofferto tanto nella vita. Adesso ho un ragazzo che mi ama e non è qui. Miri ti prego devi capirmi. Le persone vanno capite mi pare una cosa umana. Io non vengo mai capita da nessuno“.

Miriana Trevisan si sfoga con Davide e Giucas: “Stanca di essere ricattata”.

“Mi hanno ricattata qui dentro e io non voglio essere vittima di un ricatto da parte di nessuno! Si tratta di quella cosa della radio di Lulù, lei è arrabbiata. Ci sono rimasta male per delle cose che mi ha detto prima. Ci rimango malissimo se mi dice certe cose in quel modo brusco. Vabbè comunque non si è comportata bene con me anche adesso. Forse Manuel se fosse stato qui l’avrebbe fatta ragionare. Tanto se dovranno nominarmi lo faranno. Le fragilità di Lulù non mi faranno mai essere eticamente scorretta. Mi mette in mezzo perché pretende che io in trasmissione dica che è giusto quello che lei fa. Mi ha chiesto di fare una cosa non giusta. Non posso mentire in diretta. Poi lei ha distorto la verità, abbiamo aspettato un’ora che si calmasse. Le dicevamo che era bellissima anche dal lato che non le piaceva”.

Non voglio essere cattivo, però Miriana Trevisan se non s-parla di Soleil, piange. Ormai al GF Vip la showgirl ha soltanto queste due modalità.