Nella casa del GF Vip Miriana Trevisan ha detto più volte di avere una sensibilità speciale che le permette di sentire molte cose. La gieffina ha anche fatto una sorta di previsione del futuro a Lulù Selassié e Sophie Codegoni, ha dichiarato di sentire se qualcuno non sta bene e una notte ha pure visto un fantasma. Proprio di queste abilità la showgirl ha parlato a Casa Chi.

“La mia capacità di sentire e la sensitività? Al GF ho previsto molte cose, ma tante le ho nascoste e le dicevo sotto le coperte. Quando sono uscita ho scoperto che quando ero in casa e dicevo ‘fatemi parlare con mia madre perché le devo dire che va tutto bene’… questa è una cosa che c’è in famiglia perché sanno della mia sensitività e di ciò che sento. Se c’è un problema ad esempio mi chiedono. Mia sorella mi chiama e mi dice ‘c’è Christian che ha questo, secondo te cos’è è forse Covid?’ Io seguo il mio istinto e dico ‘no, ma potrebbe essere questo’. E quasi sempre ci azzecco. Più che un gioco con la mia famiglia è una cosa seria. Poi avevo visto anche di mio padre, prima che ci dessero la sentenza su di lui. Ai miei familiari dissi ‘è così e basta quindi godiamocelo adesso”‘.

“Quindi credo di avere una forte sensitività che avevo fin da piccola. Però vedo anche cose bellissime. Se sei una brava persona e non sfrutti questa capacità per rendere qualcuno dipendente da te, puoi stimolare il futuro migliore di una persona. Sarebbe il mio sogno avere un uomo così come me. Io ho anche la capacità di vedere chi ho davanti realizzarsi al meglio, il suo miglior futuro possibile. Questo è un mio dono ed è vero e mi è capitato di avere amiche che non credevano di potercela fare e invece io le ho stimolate. Anche dentro la casa del GF le ragazze mi chiedevano del loro futuro.

Sì ricordo di aver detto a Parpiglia che ha un angelo buono accanto. – ha concluso Miriana Trevisan – Io ho la capacità di vedere frammenti di entità. però no, non avevo visto la vittoria di Jessica”.