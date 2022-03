La storia tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli fuori dal GF Vip è durata quanto un gatto in tangenziale. Sembra proprio che la showgirl subito dopo la puntata di lunedì sera del reality abbia maturato dei dubbi sul suo compagno. A dare la notizia choc è stata Barbara d’Urso a Pomeriggio 5.

“Intervento choc di Biagio e vi spiego perché. Intanto diciamo che lui è molto strano che lui sia qui in diretta da Milano. In realtà oggi Biagio sarebbe dovuto essere in collegamento da Roma. Perché il GF Vip è a Roma e con l’uscita di Miriana Trevisan lui sarebbe dovuto stare con lei. Invece non è andata proprio così e lui adesso è in studio. Forse qualcuno ha detto a Miriana qualcosa che a lei non è piaciuto. Le avranno raccontato cose spiacevoli. Miriana è una donna intelligente e sensibile, se fino alla puntata era innamoratissima di te e dopo mezz’ora ha cambiato idea, significa che ha saputo qualcosa”.