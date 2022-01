Miriana Trevisan ha minacciato di ritirarsi al Grande Fratello Vip dopo l’ennesimo scontro fra Katia Ricciarelli e le principesse. Ad aver indispettito l’ex velina di Striscia la Notizia sarebbe stata una frase della cantante pronunciata a Lulù Selassié, che quest’ultima le avrebbe riportato.

“Io mi ritiro, me ne vado, mi dissocio da queste cose. Chiamate i miei avvocati. Lulù, Katia Ricciarelli ti ha detto davvero ‘vacci tu a scuola, al tuo paese‘? Questo è razzismo. Lo ha detto veramente? Non ditemi bugie perché se lo ha detto veramente io me ne vado. Ragazzi io me ne vado non vivo in una casa con una persona razzista. Io il razzismo non lo sopporto”.