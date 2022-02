Alex Belli è tornato nella casa del GF Vip e – come previsto – Delia Duran è tornata sui suoi passi in poche ore. Da single e libera di vivere alchimie, la gieffina adesso ha fatto pace con il quasi marito. Prima del chiarimento definitivo la venezuelana ha chiesto ad Alex di fare un mea culpa e in questo l’ha aiutata anche Miriana Trevisan. La showgirl infatti ha spiegato a Belli dov’è che ha sbagliato nei confronti della compagna.

“Anche con l’amore libero, ma tu qui ti sei invaghito di un’altra. Quindi è normale che lei abbia sofferto. E anche una volta che sei uscito, ma ultimamente noi qui dentro vivevamo un situazione dove tu esaltavi Sole a discapito suo. Perché non hai smesso di fare tutti quei tweet e discorsi su Soleil? Secondo me dovevi limitare tutte quelle parole fraintendibili. Come mai non sei entrato in silenzio stampa su Soleil?”.

Messo alle strette Alex ha fatto capire perché ha scritto quei tweet su Soleil: “Vi rendete conto voi fuori in che cavolo di situazione ero? – ha detto Alex a Miriana Trevisan – Capite che io posso anche fare 20 post su Delia Duran e il nostro amore e poi 3 per Soleil e mostrano solo quelli?! Ok dai, insomma, io ho 40 anni e noi tutti facciamo televisione qui dentro“.

Il segreto di Pulcinella.



“Fuori in ogni contesto televisivo mi chiedono le stesse cose. Io poi uso parole diverse, quello che vogliono sentirsi dire e loro ad ogni frase con parole diverse mi dicono ‘oddio Alex Belli questa volta è stato un po’ più chiaro’. In realtà dico sempre le stesse identiche cose che dico da mesi [ride]. Perché in realtà il mio pensiero è lo stesso da ottobre, ma se loro vogliono userò sempre parole diverse. Poi sono stato chiarissimo con l’aereo. Come mai non ho detto prima una cosa così netta? Hanno fatto 30 puntate su questa storia. Ci sono tante dinamiche, non sono io, chiaro?

Che poi io venivo e dicevo ‘Soleil amica mia’, ‘Delia amore mio’. Quindi le cose si capivano. Non ero abbastanza chiaro? Voi dovete capire il contesto di tutto. Noi siamo in un racconto, dove io vengo chiamato in studio e mi vengono fatte domande. Non sono io a decidere le scalette. C’è una dinamica che va avanti. Poi se voi dentro dite delle cose, ovviamente io poi sono chiamato a rispondere. Se mi vengono fatte le stesse domande puntata dopo puntata, io sono lì passivo che dico le stesse cose. Sono pagato per venire in puntata”.