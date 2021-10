Nella casa del GF Vip gli equilibri stanno cambiando, il capitolo ‘tutti contro Soleil Sorge‘ ormai è acqua passata. Le faide aperte sono quelle delle sorelle Selassié e Samy contro Davide Silvestri, ma soprattutto quella tra Miriana Trevisan e Raffaella Fico.

Le due donne non si sono mai prese dall’inizio del reality, ma tutto è degenerato lunedì sera nella puntata del GF Vip, quando l’ex volto di Non è la Rai ha detto:”Non ho un gruppo. Con Manila e Ainett ho trovato un punto di incontro, con le principesse sto benissimo. Raffaella devo dire che la sento un po’ fredda. E delle volte è come se mi portasse via Francesca, io con lei mi diverto tantissimo. Questa è una mia sensazione. Io con te non è che non vado d’accordo, non vado e basta“.

La Fico con il suo adorabile tono indispettito ha risposto: “Qui nessuno porta via nessuno. Non siamo mica all’asilo nido cara Miriana Trevisan. Sei una donna adulta e ricordati che non siamo in un asilo. Allora anche Ainett ti porto via. Non bisogna andare per forza d’accordo. Possiamo anche stare qui in casa insieme senza parlarci più. Anzi, non venire più in camera a farmi il sorrisino, perché sei una falsa. Non sforzarti, stai tranquilla e non parlarmi“.

E la tensione è sempre altissima, visto che ieri mattina le due erano sedute allo stesso tavolo e non si sono nemmeno date il buongiorno. Quando Jo Squillo ha chiesto a Miriana se avesse salutato Raffaella, la Trevisan ha risposto con una shade: “Ma anche no, che poi lei dice che sono falsa“.

Alla prima parola di troppo prepariamoci ad una catfight di quelle pesanti. Raffaella, Miriana fateci sognare, vogliamo vedere volare orecchini ed extension.



Miriana Trevisan e Raffaella Fico: le dichiarazioni in confessionale.

“Per me io e Miriana Trevisan possiamo anche non parlarci. […] Io sono rimasta davvero scioccata. Sai quando dici ‘ma questa che cosa sta dicendo?!’. Velo può dire anche Francesca che non la rapisco e non vado in giro a sparlare”. “A me piace davvero tanto Francesca. E invece Raffaella la sento pesante. Io e lei niente, sarà una questione di pelle, ma non ci prendiamo. Però ho veramente tentato. Se le sorrido le sorrido troppo e non va bene, quindi sono falsa. Se non le sorrido mi metto da parte e sono antipatica. Mi annoia e anche parecchio. Sta uscendo fuori quello che è davvero e che io avevo percepito. Muove i fili di un sacco di gente”.

