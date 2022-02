Nuova lite nella casa del GF Vip, le protagoniste sono le stesse che dallo scorso settembre ci hanno regalano decine di catfight (e pure una diffida stellare): Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli. Nonostante tutti gli sforzi della showgirl di avere un rapporto civile, la cantante lirica continua ad utilizzare parole forti e spiacevoli. Ieri sera durante la puntata del GF Vip Katia è sbottata contro Miriana dandole della bugiarda e della santarellina.

“Quanto è bugiarda Manila, io le ho dato troppo! Pensa te questa. Adesso facciamo la tua santificazione, tu stavi appiccicata a me dicendo ‘aiutami’ E non va bene quello che fai. Te ne sei andata da me, hai pure cambiato posto sul divano. Tu mi devi rispettare, sono una donna più grande di te! Hai cambiato bandiera stando sempre accanto a Miriana ultimamente. Tu e lei siete sempre lì a sparlare. Che bugiarde e anche false, siete una peggio dell’altra. Votami Miriana, tanto io farò lo stesso con te! Tu la devi smettere con questa faccia da santarellina. Cerca di essere una donna e non una bambina. Tu non hai tue idee e stai con tutti, complimenti. Sei anche andata a ballare senza vestiti sotto la pioggia brava. Sì, sono la grande Katia Ricciarelli, puoi dirlo forte e tu invece chi sei? I giovani sono meglio di te e Manila credimi. Io ai più piccoli voglio bene e non a te. fai il bel viso e poi mi nomini, vergognati. Stai zitta! Tu non devi parlare. Io sono fiera di me e si vede come ho lavorato, mentre lei è diventata la santa. Che rottura di scatole che sei. Consolatevi tu e Manila, siete due marie. Queste fanno le santarelline e sono delle false”.

Se le premesse sono queste… le nomination di questa sera si preannunciano più calde del solito. #GFVIP pic.twitter.com/f7nqsIgZyG — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 21, 2022

Miriana Trevisan risponde all’attacco di Katia.

La Trevisan non si è lasciata asfaltare dalla coinquilina ed è ‘esondata come un fiume che esonda’: “Ti sbagli Katia, Mani è sempre stata mia amica. Io non ti ho mai chiamato Giuda e vipera, adesso però te lo dico, tu sei una vipera! Noi non ti abbiamo mai offesa. Tu racconti una realtà che non esiste. Sono felice di essere Miriana Trevisan e non provare a sminuirmi, fiera della donna che sono e non riuscirai a farmi pensare il contrario. Ho 50 anni e sono forte e fiera, basta di giudicarci. Se ti ho aiutata in passato non è perché sono falsa, ma perché mi piace dare una mano agli anziani e non voglio niente in cambio, non girare la frittata. Non piangerò per te mai più, vergognati. Hai attaccato e offeso tutti, hai detto parole forte e sei stata pure razzista“.

Scusate, ma nelle parole di Miriana Trevisan ci sono soltanto verità.