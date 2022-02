Manila Nazzaro due settimane fa ha parlato di Nicola Pisu usando un bruttissimo modo di dire ‘per me può morire affogato‘. Ieri sera Soleil Sorge durante una discussione ha criticato Miriana Trevisan anche per come ha trattato Nicola e a quel punto è intervenuta Manila, che ha detto di aver ricevuto attacchi immotivati da parte di Pisu. Durante il suo sfogo la Nazzaro ha usato la parola ‘tossicodipendente’ e questo non è andato giù al figlio di Patrizia Mirigliani, che oggi ha pubblicato un video in cui ha puntato il dito contro Manila e Miriana Trevisan. L’ex gieffino ha bacchettato Manila per le parole usate ed ha consigliato alla Trevisan di farsi aiutare perché dice di vedere i fantasmi al GF Vip.

Nicola Pisu: “Caro GF aiuta Miriana Trevisan”.

“Ciao a tutti ragazzi, allora io voglio fare questo video perché non ne posso più di sentire cose brutte sul mio conto da parte della signorina Miriana e d Manila Nazzaro. Io a loro non ho fatto nulla, anzi, mi sono sempre comportato bene e le ho sempre rispettate. Che dire, anche stanotte sparlavano di me dicendo che sono un drogato, un tossicodipendente, quando è vero che lo sono stato, questa è una cosa pubblica. Io l’ho dichiarato, ma questa cattiveria nel dirlo senza nemmeno una minima prova, senza niente, solo per pura cattiveria nei miei confronti. – ha continuato Nicol Pisu – Questa cosa io non l’accetto. Visto che al momento non ho la possibilità di potermici confrontare faccio questo video. Poi io voglio dire, GF ma aiutate Miriana Trevisan, una donna che dice di vedere i fantasmi e ci parla, oppure dice che riesce a diagnosticare i tumori. Ma non stai bene, quindi io ti consiglio di farti curare”.

Ovviamente sul web c’è chi condanna le parole di Miriana e Manila e chi ritiene l’attacco di Nicola esagerato.

Ma che dice quest’altro morto di fama, che prove e prove se l’hai detto tu che eri tossicodipendente… ma dai, anche meno, trova un altro modo per far parlare di te! #gfvip pic.twitter.com/qaFRj6z6eZ — 👑 Regina PH 👑 (@ReginaPH77) February 25, 2022

#Miriana e #Manila come si può dare del drogato e del tossicodipendente pubblicamente ad un ragazzo come #nicolapisu che ha fatto un percorso di disintossicazione del genere, praticamente “bullizzandolo” ripetutamente in TV nazionale.

Merita rispetto! #GFvip https://t.co/xsRp9syALg — Malefica (@NoVabbeAdoroxx) February 25, 2022