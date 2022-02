Doccia fredda per Miriana Trevisan. Stamani sulla casa del GF Vip è volato un aereo mandato da alcuni amici della showgirl, che l’hanno messa in guardia da Biagio D’Anelli. Sullo striscione c’era un avvertimento per la gieffina: “Miri svegliati non è amore. Da chi ti vuole bene 22, 22“.

La concorrente era in giardino ed è rimasta un po’ spiazzata da quello che ha letto e subito dopo si è confidata con Gianluca Costantino: “Ok ho capito, questo è contro… […] Io ho fiducia e Biagio ha bisogno che io lo protegga. Però quel 22 sono dei miei amici. Mi stanno avvertendo. Penso che chi mi vuole bene mi lascia vivere questa situazione e poi ne parliamo. Però io mi fido davvero di lui. Più che avere dei dubbi, ho dispiacere. Il fatto è che magari questi miei amici vanno per sentito dire. Il progetto mio e di Biagio è di cominciare una cosa limpida da zero, vera, una cosa giusta, un progetto limpido. Non vorrei che per cose sentite dire mi abbiano scritto. Guarda che io ho visto negli occhi bene Biagio, ma sta facendo qualche battaglia fuori, per me e per lui. Perché lui ha pensato sempre a me. Il mio cuore mi dice di fidarmi. Però mi stanno davvero spaventando queste persone che mi hanno scritto“.

Miriana Trevisan si sfoga con Manila Nazzaro: “Mi fido di lui totalmente”.

“Credo nel nostro amore, però quando l’ho letto sono rimasta un po’ così… Forse ho capito chi mi ha mandato la frase, è un gruppo e non è stata una cosa bella. Lui è davvero preso da me, l’ho sentito. Come faccio a stargli vicino da lui? Ho fiducia piena in lui, come essere e mi fido davvero. Il mio San Valentino lo vivo con lui nel cuore. Certo, quello striscione mi è dispiaciuto. Poi magari quel 22 non è dal gruppo che penso io, lo sanno in tanti che è il numero mio. Se sono loro quando esco li mando a quel paese”.