Continua il tira e molla tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Lui la coccola e continua a dirle di essere innamorato e lei flirta, si lascia fare i grattini e gioca. Ieri però la gieffina ha gelato il figlio di Patrizia Mirigliani. I due stavano intagliando le zucche di Halloween e la showgirl ha voluto fare un po’ di chiarezza sul loro rapporto: “Sei ci sei sono felice, se non ci sei io sono felice e sto benissimo lo stesso. Ripeto, se non ci dovessi essere io vado avanti. Non mi posso permettere più di soffrire per nessuno, nemmeno per te. Voglio stare proprio bene anche da sola con la mia femminilità. Quindi se non ci sarai starò benone comunque“. Nicola è rimasto un po’ spiazzato ed ha risposto con un sintetico: “Ma io ci sono è“.



Lulù che si fa prendere e mollare da Manuel quando vuole lui

Nicola che dorme a terra per dare la mano a Miriana nel sonno.

Ma ragazzi ma l’amor proprio ve l’hanno ritirato insieme ai telefoni prima di entrare? #gfvip pic.twitter.com/TCAhq1JzJr — Il Fango di Ubaldo (@topocazzo88) October 27, 2021

Miriana Trevisan, la lettera del suo ex.

In questi giorni circolavano alcuni rumor spiacevoli su Miriana Trevisan e un suo ex. Qualcuno ha messo in giro voci poco carine sul loro conto e così Vito ha scritto una lunga lettera pubblicata su Novella 2000.