Che Soleil Sorge e Miriana Trevisan non si sopportassero lo sapevamo dall’inizio di questo GF Vip e oggi è scoppiata la bomba. Le due gieffine hanno litigato in bagno per colpa di una piastra per capelli sporca (pare ci fossero dei capelli della Trevisan) e subito dopo Miriana si è sfogata in camera con Clarissa Selassié.

“Avete visto la scena? Aveva un coltello. Ma cosa siamo animali? Mi ha urlato. Avete visto ragazzi? Si è spaventato anche Gianmaria. Urlava come una matta, siamo una gang che mi vessi così? Stavo dormento e mi sono spaventata, pensavo fosse successo a qualcuno. Stiamo scherzando ragazzi? Questo significa che lei pensa di aver preso potere e pensa di poter trattare me come tratta i suoi uomini. Ma che è questa brutta cattiveria? Fly down ragazza. Giuro che mi sono presa uno spavento. Cosa stiamo diventando la mafia? Ma che è? Queste cose non sono accettabili”.

Miriana Trevisan: “Soleil aveva un coltello in mano e urlava”.

“Mi ha detto ‘stai entrando in menopausa?’. Sì e forzata. Di una prepotenza e di una cattiveria che non ho parole. Comunque mi sono difesa, adesso davvero basta. Urlava ‘mirianaaaaa’ con il coltello in mano. Se non reagiamo mai poi sarà un continuo. Mi ha chiesto di non parlarle, ma chi la calcola. Dice che ho gli sbalzi d’umore, è bruttissimo. Poi a me che non sono mai nervosa con nessuno. Quello che è successo è grave. […] Mi ha puntato il coltello dicendo ‘pulisci quel coso’. Ao ma che siamo diventati? Il punto è che non sono più disposta ad accettare questo trattamento”.

Su Twitter i fandom delle due gieffine si stanno scannando e a me viene soltanto da dire: mettiamoci seduti e godiamoci lo show. Soleil è una vipera e Miriana Trevisan una drama queen, non c’è bisogno di schierarsi, limitiamoci a apprezzare la catfight.



Miriana ancora che racconta la storia dicendo “mi ha puntato il coltello” ma questa è fuori.

È arrivata Carmen ora e ha detto: “Miriana non fare la vittima”

👏🏻 👏🏻👏🏻👏🏻#gfvip pic.twitter.com/7A9K1oFAkC — i colpi di Soleil☀️ (@solexthoughts) November 26, 2021

“Soleil è venuta da me con un coltello in mano urlando, io dormivo e mi sono spaventata, ma che stiamo diventando? La mafia?” Realtà: RIPETO MENOMALE CHE CI SONO LE TELECAMERE PERCHÉ QUELLA MANDA LA GENTE IN PRIGIONE #gfvip pic.twitter.com/s47aIPEcyD — Ale 🍀✨ (@seisicura) November 26, 2021