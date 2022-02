Nuova polemica al GF Vip e questa volta il web rumoreggia contro Miriana Trevisan. La gieffina ha sempre detto di avere una sensibilità particolare e in effetti quando si è trattato di prevedere le dinamiche e le sorprese del GF Vip c’ha sempre azzeccato (come quando ha previsto che il reality sarebbe stato prolungato fino a metà marzo). Qualche giorno fa però la showgirl ha rivelato a Nathaly Caldonazzo di riuscire a percepire anche le malattie delle persone che incontra: “Se io vedo una persona in un determinato stato, riesco a capire che problema fisico ha, ma non glielo direi mai! Anche i tumori? Sì”

Ovviamente queste parole hanno alzato un polverone sui social e i telespettatori del GF Vip hanno rivolto pesanti accuse alla vippona. Va detto però che Miriana Trevisan non si è mai spacciata per una santona o una guaritrice, anzi, la scorsa settimana ha dichiarato che secondo lei tutti noi abbiamo questo ‘dono’ che ci permetterebbe di entrare in connessione con noi stessi e con chi abbiamo davanti: “Ne ho passate tante in questi anni. Mi hanno salvato l’utero quella volta, ma ero arrivata a 40 kg, ero scheletrica. Però mi dissero che era recidivo e vado avanti fino a questa estate. Io sentivo che c’era un buco nero, qualcosa che non andava. Ma questa cosa ce l’abbiamo tutti, soltanto che io l’ascolto. Credo sia una sorta di sensibilità, però questo è soltanto il mio pensiero“.

ma xkè la frase di miriana sui tumori?..anche su quello bisogna prendere provvedimenti! #gfvip #basciagoni — drama love (@dramalove80) February 17, 2022

Ma in che senso Miriana ha detto che riesce a vedere se uno ha un tumore o no Alberico Lemme Who??? Salvatela#gfvip #solearmy — AlessiA (@alessiaschiaff1) February 17, 2022

Si scandalizzano per le battute di katia e di Soleil non per questo messaggio della santona.

Miriana:”Riesco a vedere se qualcuno ha un problema fisico”

Nat:”Anche se ha un tumore?”

Miri:”Certo”

Nathaly ;”Ah si”

Miri :”Si”Lei vede se uno ha i tumori? Inqualificabile #gfvip pic.twitter.com/GQgwiV8a29 — Gioie zuccarate (@cleoliv24) February 16, 2022

Miriana Trevisan: le previsioni sulle altre gieffine.

Ad ottobre Miriana Trevisan ha previsto anche il futuro amoroso di Lulù Selassié e Sophie Codegoni. Per la Fairy Princess la gieffina ha visto un ragazzo scozzese: “Il tuo futuro amore non lo vedo qui in Italia. Diciamo che percepisco un’isola forse il Regno Unito. Si tratta di un ragazzo alto e snello, lo incontrerai in un locale. Ok lui è un uomo scozzese. Lo vedrai la prima volta in questo posto buio di Londra. Posso dirti che è giovane, circa 25 anni o qualcosa in più. No, non è né italiano, né di Napoli il tuo fidanzato. Ripeto, scozzese e che viaggia tanto in giro per il mondo. Sarà un ragazzo molto bello e un vero ribelle“.

Mentre a Sophie, Miriana ha annunciato l’arrivo di un amore con un uomo molto più grande che conosce già: “Per te c’è questo uomo più grande. Si tratta di una persona adulta sui 50 anni circa, con tanti tatuaggi e muscoli. Vedo dei capelli castani, forse un po’ brizzolato. Se lo conosci già? Sì certo è già nel tuo privato“.

Diciamo che sulla sfera sentimentale non c’ha preso.

L’articolo Miriana Trevisan fa scoppiare una polemica: “Sento se uno ha delle malattie, anche i tumori” proviene da Biccy.it.







Fonte