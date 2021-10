Alla fine Nicola Pisu ce l’ha fatta, ieri sera ha baciato finalmente Miriana Trevisan. Il gieffino nel tardo pomeriggio ha chiesto al Grande Fratello di poter organizzare una cena a lume di candela nella Love Boat e gli autori l’hanno accontentato. I due hanno trascorso la serata nella parte più lussuosa della casa, hanno ballato, scherzato, giocato, cenato e alla fine si sono riposati a letto. E proprio sotto le coperte è scattato il limone (qui il video).

Miriana Trevisan però ha chiesto a Nicola di non dirlo a nessuno: “Facciamo un patto? Non lo diciamo a nessuno in casa ok? Poi se lo faranno vedere in puntata allora ok. Ovviamenta loro chiederanno, ma teniamocelo per noi, almeno per adesso“.

Lui tanto dolce, ma questa “coppia” durerà quanto un gatto in tangenziale.

Miriana non ce la fa, è la Gregoracci 2.0 e invece dei paletti tra loro mette direttamente un palo. Ma Nicola la guarda con gli occhi dell’amore e, anche se ora non lo sa, un giorno arriverà la sua Giulia Salemi #gfvip pic.twitter.com/GkGd3qRY5z

“Se ho capito se posso andare oltre? Forse ancora non l’ho capito del tutto. Lui è stato molto carino, mi ha fatta stare bene. Certo, deve capire che io non sono una donna facile e semplice. Spero che l’abbia già compreso. Sono una persona che si annoia facilmente. Deve viaggiare con me, giocare con me, ballare con me ed essere sempre curioso. Adesso però dovrebbe avere un po’ più di iniziativa. Tu sai di cosa parlo, non soltanto di cose fisiche. Anche perché mi freno tanto a lasciarmi andare fisicamente. Io guardo le telecamere e vedo la faccia di mio figlio.

Questa cena che ha organizzato mi è piaciuta. Lui l’ha chiesto al GF, per me ha vinto. Questa è stata una bella dimostrazione. Però io ho bisogno di tanti altri stimoli. Lui mi piace, però potrebbe annoiarmi facilmente. Al momento sto bene, mi rilassa e mi fa sentire apprezzata. Vedremo nei prossimi giorni cosa succederà e come mi sentirò”.