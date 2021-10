Nicola Pisu ha confessato di avere una cotta per Soleil Sorge, ma da quando ha capito di non avere speranza ha puntato un’altra gieffina. Durante la festa di ieri sera il figlio di Patrizia Mirigliani ha fatto la corte a Miriana Trevisan. Pisu ha rivelato ad Alex Belli di essere interessato anche alla showgirl: “Mi piace anche Miriana Trevisan oltre Soleil. Sophie è carina, ma preferisco le altre due. Dici che Sophie è mia coetanea ed è meglio? No, ma preferisco Sole e Miriana. Poi so che a Soleil forse non piaccio. Dici che si vedeva che c’è un po’ provato?“.

Gli altri gieffini hanno cercati di fare di tutto per far scattare il bacio. Prima hanno creato una capanna con i cuscini e dopo hanno spiegato a Miriana Trevisan quali sono i punti della casa meno ripresi dalle telecamere. Alla fine il bacio è scattato in piena notte in camera.

“Bacio, BACIO, B A C I O” 💋 #GFVIP https://t.co/rXOIerUN1E — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 10, 2021

Miriana Trevisan frena: “Lui è un po’ piccolo”.

“Sì è molto carino e simpatico. Prima eravamo in giardino e ho notato che cercava di baciarmi. Sempre giocando è. Lo faceva con dolcezza, lui è davvero dolcissimo come ragazzo. Lui ha bisogno di tenerezza e coccola. Infatti non l’ho mica mandato via. Ho anche dormito con lui. Poi guarda che signore, io dormivo sotto le coperte e lui sopra, non è nemmeno entrato nel letto, questo mi è piaciuto. Non ha fatto nulla, non è che ha tentato qualcosa. Nico è stato bravissimo, si è addormentato e basta. Mi ha fatto un po’ di carezzine questo sì. Devo dire che mi fa piacere essere corteggiata, però non me l’aspettavo. Anche perché è un po’ piccolo, lo percepisco così”.

Non so, ma credo che Nicola si prenderà un altro due di picche.