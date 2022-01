Venerdì scorso Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge hanno discusso per un posto sul divano (e la luce migliore per la diretta). Ieri la showgirl ha commentato l’accaduto con Miriana Trevisan ed ha parlato di energie negative.

“Con me si è comportata malissimo. Mi ha detto di spostarmi dal divano, eppure c’era posto per tutti. Preferisco brutta luce ma energie positive, per carità. Si tenesse tutto il suo trono. Non ho nessuna voglia di stare vicino ad una persona così come lei. Io non avevo nessun problema con Soleil. Prendi anche tu le distanze, le energie che arrivano… mi arriva un qualcosa di negativo, quindi non le voglio e le scanso da me. Non la conoscevo prima non la conoscerò dopo e non mi importa conoscerla”.

Le parole di Nathaly hanno fatto scoppiare una polemica sui social, in molti infatti accusano la Caldonazzo di aver usato delle parole eccessive contro Soleil. C’è addirittura chi ha tirato in ballo Mia Martini (esagerando).

Miriana Trevisan: “Io la evito, le energie che arrivano…”

Miriana Trevisan si è detta d’accordo con Nathaly: “Io ho fatto la mia scelta, da forse due mesi, ogni volta che parla non abbasso proprio le mie frequenze. Nel senso che sta narrando un qualcosa come vuole lei. Secondo me è una bambina che urla la sua ricerca di attenzioni e lo fa in quel modo. Io non le parlo più, chiedi in giro, la evito perché non ho voglia. Oppure mi siedo a tavola e mi alzo perché fa la battuta per mettermi in mezzo. Però ho capito che facendo è come se non le dessi esistenza, valore, non le do stima e facendo in questo modo sto meglio, sto molto meglio. Non m’interessa più quello che dice. Le energie che arrivano… cosa puoi fare? Io mi sposto. Stasera era serena, per esempio, era serena, ma stiamo parlando del niente“.

Vi vantate di essere donne di carriera e di un certo spessore.. nel 2022 parlare ancora di “energie negative” dopo quello che è successo a #MiaMartini .. come sempre dimostrate la vostra pochezza di spirito ed intellettuale🤢#gfvip @SBruganelli @AdrianaVolpeTV @GrandeFratello https://t.co/vwq9cIUpz9 — butF*ckit_I’mMine🌞 (@comefossite) January 23, 2022