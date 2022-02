Da quando si è allontanata da Soleil Sorge, Manila Nazzaro passa moltissimo tempo con Miriana Trevisan nella casa del GF Vip. Le due sono diventate le vere comari di questa edizione e non è raro trovarle a spettegolare degli altri concorrenti del reality. Oggi però le showgirl avevano qualcosa di davvero particolare da dirsi, visto che hanno cercato di comunicare in codice. La Trevisan ha chiesto alla Nazzaro di seguirla in camera e una volta aperto l’armadio, Miriana ha iniziato a fare dei gesti, poi ha anche disegnato – con le dita – delle lettere sull’anta. Questo siparietto però è stato interrotto dall’arrivo di Jessica Selassié, che le ha bacchettate: “Ragazze!”. Le vippone girandosi verso la principessa si sono accorte di avere anche una telecamera puntata proprio su di loro e questa è stata l’espressione di Manila…



Secondo qualche telespettatore, Miriana Trevisan avrebbe avvisato la coinquilina dall’uscita imminente di Gianluca (come se potesse sapere qualcosa sul televoto). Ovviamente questa non è la verità. Manila e Miriana infatti hanno solamente ipotizzato che domani tra Kabir, Antonio e Gianluca, sarà proprio quest’ultimo a lasciare il GF Vip e per questo hanno detto: “Questo spazio adesso è occupato dalle cose di Gianluca, ma domani probabilmente si libera tutto“. Non ci vuole una sfera di cristallo per capire che al 99% sarà Gianluca Costantino ad aprire la porta rossa.

Ma la vera rivelazione trash è un’altra e l’ha fatta Miriana Trevisan qualche giorno fa. La donna parlando con Manila ha ricordato quando lei si è staccata da Soleil ed è passata dall’essere la bff della Sorge ad una sua ‘hater’: “Mi ricordo quando sei venuta in camera e ti sei inginocchiata da me e mi hai detto ‘ti prego perdonami’. Non sono io a doverti perdonare figurati“.

Ma in che senso si è inginocchiata ed ha chiesto perdono?



Chissà questi messaggi in codice tra Manila e Miriana interrotte da Jessica a chi e cosa erano rivolti#gfvip pic.twitter.com/hB0ajq9ygD — Catia (@catiuz92) February 13, 2022

LA FACCIA DI UNA CHE È STATA APPENA BECCATA FALSA LEI E LA SUA AMICA MIRIANA 🤡🤡🤡 pic.twitter.com/Xm4IeOo6Cm — Rosy Soledad (@RosyOrlandoQ) February 13, 2022

“tutto questo spazio nell’armadio è occupata dai vestiti di Gianluca, si libera tutto domani”😳😳😳#gfvip sono io ad aver capito male ? pic.twitter.com/Jo1LDA5Bek — Elena_Siena 🌺 (@Elena_Siena_) February 13, 2022

Miriana Trevisan: “Ho bisogno di un cenno”.

Oggi pomeriggio la Trevisan si è anche lamentata perché vorrebbe un messaggio da parte della sua famiglia. La gieffina vuole sapere se i suoi stanno bene e come hanno recepito la sua storia con Biagio D’Anelli.