Il GF la scorsa settimana ha avvisato i concorrenti della tragica situazione in Ucraina e ieri notte le gieffine ne hanno parlato. Miriana Trevisan si è detta preoccupata per quello che potrebbe accadere nei prossimi mesi, Manila Nazzaro ha concordato con l’amica e ha commentato quello che le ha detto Valeria Graci durante la sorpresa di ieri sera.

Le gieffine hanno riflettuto sul discorso della Graci e Miriana Trevisan ha detto che secondo lei la situazione in Ucraina potrebbe essersi aggravata: “Quella cosa che fuori è dura mi è preso un colpo. Ragazzi è precipitata lo sento. Sì dobbiamo portare leggerezza e mi sembra che lo facciamo“.

Delia Duran ha concordato con la coinquilina: “Noi non sappiamo quanto può essere grave, per questo dobbiamo portare un po’ di spensieratezza. Dobbiamo litigare meno e portare gioia“.

“Voglio rubarvi solo un minuto. Questa mattina tutti noi abbiamo avuto un brutto risveglio. Ci siamo svegliati con le immagini di guerra. Una parola alla quale non eravamo più abituati. Addirittura non la concepivamo neanche più una guerra. Pensavamo anche di aver conquistato l’assenza della guerra. A pochi chilometri di distanza, solamente 2000 km ci separano dall’Ucraina. Questo senso di impotenza e sgomento ha invaso tutti quanti noi.

Come reagire, allora, a queste notizie? Chiudendoci in noi stessi?! Facendoci prendere dall’angoscia? Non pensarci. Qualunque scappatoia non sarebbe giusta. Non abbiamo soluzioni. Noi siamo qua, facciamo il nostro lavoro. Abbiamo scelto di continuare ad intrattenervi. Questo non significa non pensare ai veri problemi della vita. Che non sono quelli del Grande Fratello. Siamo qui per farvi compagnia senza pretese, e senza obiettivi senza non quello di intrattenervi e volerci bene. Quindi incrociamo le dita. Speriamo che il buon Dio guardi giù”.