Miriana Trevisan è rimasta senza parole dopo la confessione che Gianmaria Antinolfi le ha fatto all’orecchio. Ma noi, purtroppo, non sappiamo di cosa si tratta.

Ma andiamo per gradi. I due al Grande Fratello Vip stavano parlando con Jo Squillo di Soleil Sorge in sala da pranzo, quando la cantante si è allontana e loro – vicinissimi – si sono incamminati verso la cucina. A quel punto l’uomo ha preso la showgirl per una spalla ed all’orecchio le ha sussurrato qualcosa.

Gianmaria Antinolfi – eludendo i microfoni – ha parlato all’orecchio di Miriana Trevisan per ben 12 secondi consecutivi, per poi staccarsi e continuare a camminare. Dopo pochi secondi si è di nuovo voltato verso di lei (palesemente scioccata con una mano sulla tempia) ed ha dichiarato: “Sai perché io rido?” avvicinandosi di nuovo al suo orecchio. Altri 15 secondi di conversazione sussurrata (l’unica parola chiara pronunciata è ‘televoto’) che hanno lasciato di nuovo esterrefatta la showgirl. “Speriamo non si sia sentita perché è pesante“, ha commentato lei. “L’ho detta solo a te questa cosa“, ha chiuso lui.

Miriana Trevisan sconvolta dopo il segreto di Gianmaria Antinolfi

Ecco il video incriminato:

Raga ecco il video completo di gianmaria che parla di soleil e miria a poi aggiunge”speriamo nn abbiano sentito xk sono cose pesanti” qualcuno riesce a capire che ha detto?#gfvip pic.twitter.com/EZLZnjaJvt — miry😊 (@miry08371751) September 22, 2021

L’anno scorso una mezza frase sussurrata nell’orecchio ha scatenato un pandemonio: era il “Massimiliano Morra è gay” pronunciata da Rosalinda (all’epoca ancora Adua) a Dayane che, interpellata in diretta, cercò di salvaguardarla optando per un iconico “mi ha detto che è stratega”.

Cari autori, scoprite cosa ha detto Antinolfi alla Trevisan nell’orecchio e scatenate il panico. Ne abbiamo bisogno.