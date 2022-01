Equilibri precari nella casa del GF Vip. Se fino a qualche giorno fa Soleil Sorge aveva quasi tutta la casa contro, adesso qualcuno sta iniziando ad avere qualche dubbio sull’obiettività di Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo.

Ieri Sophie Codegoni, rivolgendosi a Jessica Selassié, ha espresso delle perplessità sul comportamento di Miriana: “Dai ma hai visto il confessionale che ha fatto Miriana? Secondo me Miri dovrebbe essere un po’ più oggettiva, perché lei dice a prescindere di supportare Delia per andare contro Soleil“.

La principessa si è trovata d’accordo con l’amica: “Miriana continua ad andare contro Sole. […] Sì Miri non è d’accordo con me, sul fatto che io credo che Delia sia d’accordo con Alex per questo teatrino. Concordo con te sul fatto che Miri stia dalla parte di Delia per il fatto di Sole. Poi secondo me a un certo punto visto che Sole ha avuto i dubbi sulla veridicità di tutto, ha detto ‘ok stai giocando, gioco pure io, ti bacio davanti a tutti Alex così ti smaschero del tutto’. Ecco perché lei l’ha baciato quel giorno“.

Jessica e Sophie che domani vogliono nominare Miriana #GFvip pic.twitter.com/3PQCf5i96X — Lucrezia Amiri (@amiri_lu) January 30, 2022

Jessica sempre più lontana da Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo.

Sabato notte Nathaly Caldonazzo ha accusato di ipocrisia le donne che criticano Soleil, ma che poi ci parlano. Per questo motivo Jessica è sbottata: “Basta, ognuno ha dei pregi e dei difetti. Non possiamo sempre puntare il dito contro una ragazza. Questa ha la mia età e si ritrova tutti contro di lei, parliamo umanamente, non ha fatto fuori nessuno. Ok, sarà cattiva per voi, ma non esageriamo“.

La Selassié ha riportato le parole di Nathaly a Sophie: “A me non dispiace stare con Sole. Poi che tutta la casa sia contro di lei e che la lascino da sola non mi piace, isolarla non è giusto. Io sono la prima a dire che dovrebbe chiarire con Manila, ma a me Sole non mi ha fatto niente e lo ripeto mille volte“.

Queste prese di posizione di Jessica e Sophie potrebbero spaccare la casa in due schieramenti, under e over 30. In ogni caso Nathaly e Delia sono le perfette antagoniste di Soleil e delle ottime entrate.