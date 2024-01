Miriana Trevisan corteggiata da un famosissimo attore americano

In una delle ultime puntate di Storie di Donne al Bivio, Monica Setta ha ospitato Miriana Trevisan. La showgirl ha parlato della sua carriera, del rapporto con Mike Bongiorno, Corrado, Raimondo Vianello, ma anche della sua vita privata. L’ex concorrente del GF Vip ha svelato di essere stata corteggiata da Bruce Willis e di aver avuto un fidanzato che adesso è famoso in tutta Europa.

Il mio primo fidanzato? Lui è famosissimo. Lui è un attore straordinario. Mi ha amato tantissimo. Adesso è famoso in tutta Europa. Abbiamo fatto una promessa io e lui. Ha la mia età più o meno ed è ancora bellissimo, un uomo magnifico. Ci siamo promessi di non parlare mai della nostra storia”.

Dopo anni l’ho incontrato ad una serata, allora il mio inglese non era buono, ma ho provato comunque a spiegargli cosa era successo a Venezia. Dicevo ‘io ti ho conosciuto a Venezia e ho fatto una figuraccia’. Però non mi ha capita. E devo ammettere che mi ha corteggiata, un bel po’, anche in discoteca. Ma non è successo nulla.

“Con Bruce? la storia è bella. Io ero all’Hotel Danieli per il Festival di Venezia, Striscia la Notizia mi alloggiò lì. Io ero fuori dalla porta e mi stavo godendo gli affreschi della struttura. Poi vedo due uomini enormi, erano guardie del corpo e poi dietro c’era Bruce Willis, con i capelli biondi, perché stava girando L’Esercito delle Dodici Scimmie. Lui mi guarda e mi fa segno di andare da lui, io scappo ed entro in camera e nel correre ho preso un capocciata.

Chi sarà l’ex bellissimo e famoso in Europa?

La serata a cui ha fatto riferimento l’ex vippona potrebbe essere quella di cui parla un vecchio articolo di FreeForumZone “Milano by night, tra gli ospiti Bruce Willis’. Pare infatti che a settembre 2005 Bruce sia stato ospite a Miss Italia e che nei giorni successivi abbia girato l’Italia, incontrando anche l’ex gieffina ad una serata in discoteca.

“Arrivato come ospite di Miss Italia, Bruce Willis , ora si sta divertendo un pò in giro per l’Italia. Prima si è divertito a fare il dj in un elegantissimo locale di Milano, il Diana, e poi ha presenziato in una azienda vitivinicola in Franciacorta a una serata benefica, accompagnato da Edoardo Costa e da quattro splendide fanciulle, dimostrando di apprezzare il vino locale.

Nel corso della serata, al gruppetto dei due attori e delle quattro ragazze si è unita la bellissima Miriana Trevisan. L’ex velina, ospite d’onore della serata, era presente anche la sera prima al Diana, uno dei locali più esclusivi di Milano

Lì, per festeggiare il compleanno di Raffaello Tonon, vincitore della Fattoria, Bruce aveva preso il posto del dj e si era divertito con Edoardo di fronte a un pubblico di vip: dalle letterine Caroline Eyrolle e Isabella Uminska a Beppe Convertini con Jennifer Rodriguez, da Gabriele Greco, attore di Vivere, ai compagni della Fattoria Ugo Conti e Cristel Carrisi, dalla soubrette Natalie Kriz alla presentatrice Lisa Gritti. Con toccata e fuga di Costantino Vitagliano”.