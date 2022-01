Quando Delia Duran è entrata nella casa del GF Vip ha subito trovato un’alleata e una confidente in Miriana Trevisan. La showgirl napoletana ha supportato la new entry e si è schierata dalla sua parte contro Soleil Sorge. Anche nel daytime di ieri la Trevisan ha speso delle belle parole per la sua nuova amica: “Sole deve dichiarare il suo amore per Alex e smetterla di prendere di mira Delia, che è la vera vittima di questa situazione. Perché se c’è una persona che soffre è Delia e per me tra lei e Alex è finita. Lei deve liberarsi di questo rapporto che non ha più senso. Non è tutelata come donna e moglie quindi ha fatto bene a chiudere“.

La Duran ha rivelato di voler lasciare Alex Belli e la Trevisan si è detta d’accordo con la sua decisione. Ieri però l’attrice sudamericana ha dichiarato di aver cambiato idea e di non poter stare senza suo marito, facendo venire mille dubbi a Miriana Trevisan , che ha subito preso la distanze dalla nuova arrivata. La Trevisan si è confidata con Nathaly Caldonazzo e le ha riportato una frase di Delia che l’ha scioccata. Pare infatti che la moglie di Belli abbia detto alla coinquilina “di aver superato cose più grosse di questa con Soleil“.

“Ci sono cose che non mi tornano. Già adesso ha cambiato idea sul fatto che lo vuole lasciare. Io oggi mi sono stranita infatti e mi sono allontanata. Sai che mi è venuto il mal di testa per quello? Mi ha detto ‘no perché io ho tutto con lui, troppe cose insieme e lo amo ancora’. Dai ma ieri aveva detto che lo lasciava. Infatti da oggi non mi metto più in mezzo. le ho detto ‘quale altra dimostrazione vuoi? Cosa altro ti deve fare? Ma non avevi detto che l’avevi lasciato?’. Adesso basta, se è così non le dirò più quello che penso. Quasi piangendo mi ha detto che è confusa. A questo punto la devo lasciare andare.

Io ho visto altre donne fare come lei, ma non con uomini che erano arrivati a tanto come Alex. Però la cosa che mi ha spaventata è che lei in lacrime mi ha detto ‘io ho vissuto in passato una cosa peggiore’. Quando mi ha detto che ha vissuto una cosa peggiore sono rimasta senza parole“.