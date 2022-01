Lo scontro della scorsa settimana tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan è finito nello studio di un avvocato. La cantante durante la litigata ha detto: “E tu quindi saresti una madre?” La frase in questione ha mandato su tutte le furie Pago, ex marito della gieffina, che sui social ha minacciato azioni legali contro il soprano:”Annuncio che alcune delle parole rivolte stasera al GF Vip alla mia ex moglie saranno messe al vaglio dei nostri avvocati al più presto. Domani passerò tutto il materiale in questione. Questo per tutelare la mia famiglia e soprattutto il nostro bambino. Poi aspetteremo Miriana per decidere che direzione prendere. Ovviamente mi auguro che tutto ciò non si ripeta e che certe parole non vengano più pronunciate“.

In molti hanno sottovalutato il post di Pago e non hanno creduto che avrebbe davvero mobilitato degli avvocati per una discussione da reality. Il cantante di Parlo di Te invece ha fatto una diffida e infatti Alfonso Signorini l’ha rivelato nella puntata di venerdì scorso del GF Vip: “Non parleremo dello scontro tra Miriana Trevisan e Katia, ci sono cose in ballo e io rispetto la decisione che è stata presa“.

Katia Ricciarelli: “Sono stata diffidata per le frasi su Miriana Trevisan, ecco cosa mi ha detto il GF”.

Oggi pomeriggio la Ricciarelli ha raggiunto Soleil Sorge in camera per farle una rivelazione. Katia ha sussurrato quello che le hanno detto gli autori poco prima in confessionale. L’oggetto di questo segreto è la diffida ricevuta da Pago.

“Ti devo dire una cosa molto delicata, ma tu giurami che stai zitta. Prima in confessionale mi hanno detto che è partita una diffida. Questo per la questione su Miriana Trevisan e il mio ‘tu saresti una madre?’. Hanno messo gli avvocati ora. Capisci come si amo messi adesso? Ora dovrò anche… Certo che è una diffida non è nulla di che. Comunque la cosa è partita da casa dal suo ex marito”.

Miriana Trevisan quando Pago le chiedere se procedere con una querela o meno…



Che schifo vedere Katia, Manila e Carmen eludere i microfoni parlando della diffida dell’ex di Miriana. Regia:” I MICROFONI”

Katia:” Io sto apposto con tutto” Miri vai avanti da sola e non fidarti di Manila! Salviamo Nathaly #GFvip pic.twitter.com/kjuFxCewlI — Bibicleou💧 (@BiagioLosacco) January 10, 2022

#gfvip La dolce Katia si indigna per la diffida, evidentemente nella sua vita quotidiana quando offende ed insulta si aspetta carezze e lodi. 😂 — Chiarochè (@chiaroche) January 10, 2022