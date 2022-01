I ‘nemici’ di Soleil Sorge ieri notte hanno festeggiato il crollo del leader. Prima la ramanzina degli autori per la ‘regina cattiva’ Katia Ricciarelli e poi il pubblico da casa che per la prima volta non elegge la Sorge come preferita del GF Vip 6. Gli equilibri stanno cambiando nella casa di Cinecittà. Questa è una vittoria per il gruppetto di Miriana Trevisan, Jessica e Lulù Selassié, Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni, che infatti dopo la puntata hanno goduto dell’accaduto.

Miriana Trevisan è convinta (e secondo me ha ragione) che la caduta di Soleil e il trionfo di Nathaly siano dovuti anche alla guerra scoppiata per le dichiarazioni di Katia Ricciarelli: “Quello che è successo è un segnale pazzesco. – riporta Biccy – Lei poi mi ha difeso contro Katia sul discorso della madre… […] Le cose stanno cambiando, guarda come il loro atteggiamento è diverso. Hanno perso il potere che avevano. Anche il fotomontaggio che hanno fatto vedere a inizio puntata dice tanto. Io ero scioccata quando ho visto quella foto di loro tre. La gente avrà capito quello che mi hanno fatto Sole e Katia. Anche se Katia in qualche modo è cambiata in questi giorni. Mi si avvicina e mi parla. Sembra come se mi voglia chiedere perdono a modo suo e questo lo apprezzo. L’altra invece no, zero, la mattina nemmeno mi saluta. Katia con me ha cercato di difenderla e mi ha detto ‘visto Soleil oggi ha lavato tutta casa’ E te credo, è la prima volta che pulisce in 5 mesi!“.

Miriana: “Io pensavo che la preferita fosse Sole come al solito invece è stata Nathaly… è un segnale pazzesco questo.” Jessica: “IL NOSTRO GRUPPO RAGAZZI.” LORO DUE LUCIDISSIME. #gfvip — noemi 🦚 (@wildfiresqueen) January 11, 2022

“questo è un segnale molto forte da fuori (nathaly preferita), poi lei mi ha difesa tantissimo sul discorso dell’essere madre, come gianmaria e te (jessica)” NON MIRIANA SPILLANDO GRANDI VERITÀ😭#gfvip — lwaysnpopularツ (@AlwayUnpopular) January 11, 2022

Jessica e Gianmaria d’accordo con Miriana.

La Selassié senior pensa che la vittoria di Nathaly sia da attribuire all’unione dei loro fan: “Quello che è successo è per il nostro gruppo. Guarda che è una cosa forte. Il pubblico ha parlato in qualche modo. Anche Clarissa ha esultato quando hanno detto Nathaly hai visto? Se l’ha fatto significa che erano uniti tutti i nostri fan nel votare lei. Questa è la prima volta che Sole non è la preferita!”

I commenti più bislacchi però sono arrivati da Gianmaria Antilofi, che fino a 3 giorni fa era tornato per la milionesima volta bff di Soleil (a sparlare di Sophie e Alessandro Basciano). Il latin lover della mutua ha detto di aver goduto come un riccio per il risultato del televoto: “Ci siamo guardati io e te Sophie e ci siamo detti che ci sarebbe stata una sorpresa. Quando ho sentito il nome ‘Nathaly sei la preferita dei telespettatori’ ho proprio goduto. Ho proprio urlato ‘come godo, godo tantissimo, quanto godo’. Ed è vero sono felice che non è più lei la preferita“.