Miriana si sarebbe dovuta in qualche modo freddare con Nicola, come dichiarato durante la diretta del Grande Fratello Vip (“Se questi post inficiano il rapporto? Da parte mia sì. Mi disturbano. Per questo ho preso certe distanze perché immaginavo che potessero succedere”); ma nonostante queste premesse fra i due la passione è esplosa.

Ieri notte, infatti, i due hanno dormito insieme e la regia è stata costretta a censurare a causa di alcuni movimenti sotto le lenzuola. Questa mattina lei – senza entrare nei dettagli di cosa è successo – gli ha chiesto di non dire nulla a nessuno e lui ha accettato di mantenere la riservatezza.

Patrizia Mirigliani attacca Miriana Trevisan che risponde con la voce rotta https://t.co/rs5cJE0bAf #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 23, 2021

Miriana e Nicola insieme, Pago commenta

La vicinanza fra la Trevisan e Pisu è stata così commentata da Pago in diretta da Giada Di Miceli a Non Succederà Più, su Radio Radio.

“Io sono contento per lei, se vedo che sta bene sono felice. Lei più che per la differenza d’età è frenata dal fatto che arriva da un periodo molto molto complicato e vuole viversi le storie andandoci coi pieni di piombo” – si legge su BlogTivvu – “lei è frenata perché vuole capire bene la persona, non è una che si butta, ci sono persone che magari si buttano a capofitto e persone che hanno bisogno di più tempo”.

Quando però gli è stato chiesto di commentare le parole che Patrizia Mirigliani ha rivolto a Miriana Trevisan, Pago si è rifiutato di rispondere schierandosi dietro un “non so neanche cosa ha detto, queste cose gossippare dovreste chiederle a lei”.