Miriam Margolyes: la forza di recitare a 83 anni

Miriam Margolyes, celebre attrice britannica, ha recentemente rivelato le sue sfide legate alla salute, condividendo la sua vulnerabilità a 83 anni. Nonostante le difficoltà fisiche, la sua carriera continua a essere una fonte di gioia. Margolyes ha affrontato un intervento chirurgico insolito per sostituire la valvola aortica con una valvola animale, un’opzione che l’ha sorpresa per la sua diffusione.

La procedura, pur non invasiva come un’operazione a cuore aperto, le ha permesso di continuare a recitare, anche se con la consapevolezza della finitezza del tempo. Ha espresso il desiderio di interpretare ruoli che non la costringano a una carrozzina, evidenziando la sua passione per la recitazione.

Famosa per il suo ruolo nella saga di Harry Potter e vincitrice di un BAFTA per “L’età dell’innocenza” di Martin Scorsese, Margolyes è un’icona nel panorama cinematografico britannico e internazionale. La sua onestà nell’affrontare il tema della morte e le sue limitazioni fisiche la differenziano nel settore, spesso focalizzato sull’apparenza e sull’eterna giovinezza.

Con ironia e umanità, Miriam Margolyes continua a ispirare il pubblico, mantenendo un legame profondo con il palcoscenico. La sua esperienza riflette le sfide di molti anziani, che affrontano la salute con determinazione e vulnerabilità.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.bigodino.it