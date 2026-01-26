Miriam Leone in “Le cose non dette”

Miriam Leone è tra i protagonisti del nuovo film “Le cose non dette”, diretto da Gabriele Muccino, che vede anche Stefano Accorsi, Carolina Crescentini e Claudio Santamaria. La pellicola, nelle sale dal 29 gennaio, racconta una storia in cui il matrimonio è “abitato dall’inganno” e le bugie “si mettono tra i corpi, diventano il terzo incomodo, dilatano l’incomunicabilità, fanno crollare tutto”.

Secondo Miriam Leone, le relazioni umane sono “fragilissime e ognuno di noi è un conflitto vivente”. La motivazione per cui le persone mentono in coppia potrebbe essere la paura di restare soli o l’aver idealizzato l’amore. L’attrice afferma che “dove stiamo veramente bene non abbiamo bisogno di mentire” e che “l’onestà è un valore, una liberazione”.

Miriam Leone racconta anche della sua infanzia, trascorsa in una famiglia felice nonostante le difficoltà, e dei suoi comportamenti spregiudicati da bambina. Il film “Le cose non dette” segue la storia di Carlo ed Elisa, una coppia affermata che, insieme ai loro amici e alla figlia, si trova a fare i conti con segreti e dinamiche irrisolte durante un viaggio in Marocco. La presenza di Blu, una giovane studentessa di filosofia, accende interrogativi e tensioni, mettendo in discussione le certezze acquisite.