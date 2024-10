Mirco: “Giulia con un mio amico molto caro prima di Temptation Island?”

La relazione tra Mirco e Giulia si è conclusa durante Temptation Island dopo nove anni insieme, ma secondo quanto riportato da Mirco sui social, Giulia potrebbe aver avuto un altro ragazzo già prima del programma. Quando alcuni follower hanno chiesto a Mirco la sua opinione sulla nuova relazione di Giulia con un ragazzo sconosciuto e se credesse che la loro conoscenza fosse iniziata prima del programma, Mirco ha risposto che queste voci circolano, ma solo Giulia sa se sono vere. Ha aggiunto che il nuovo interesse di Giulia è un suo amico intimo con cui gioca a calcio, sollevando dubbi su una possibile relazione pre-esistente tra Giulia e il suo amico.

Mirco ha dichiarato che per il bene di entrambi, la loro storia è definitivamente terminata. Dopo nove anni, ha sentitoc he fosse giunto il momento di aprire gli occhi sulla realtà. Non ha ritenuto di aver sbagliato a intraprendere una nuova relazione, affermando che non si può sfuggire ai veri sentimenti. Ha espresso affetto per Giulia, ricordando i momenti passati insieme, e ha chiarito che l’amore di cui ha parlato durante il falò si riferiva al legame naturale costruito negli anni. Riguardo alla sua nuova compagna, Alessia, Mirco l’ha descritta come una sorpresa, ma autentica. Hanno intrapreso la nuova relazione con calma, affermando di stare bene insieme. Mirco ha anche aggiunto che Alessia non si preoccupa delle foto di Giulia ancora presenti sul suo profilo Instagram.

Nonostante le tensioni, Mirco ha cercato di rimanere rispettoso nei confronti di Giulia e ha sottolineato che Alessia ha solo cercato di difenderli dicendo la verità su di loro. Tuttavia, in seguito Mirco ha preso in giro Giulia sui social, per poi cancellare tutto, lasciando spazio a ulteriori speculazioni sulle dinamiche della loro relazione e sull’andamento della sua nuova storia d’amore. La situazione è complessa e continua a generare interesse tra i fan dei due protagonisti.