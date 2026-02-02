10.8 C
Roma
lunedì – 2 Febbraio 2026
Viaggi

Mirano: Turismo tra Tiepolo e Radicchio

Da stranotizie
Mirano: Turismo tra Tiepolo e Radicchio

Mirano sta vivendo un momento di crescente interesse come meta culturale, confermato dalle visite guidate con il tutto esaurito e dall’arrivo di gruppi da altre regioni. La strategia si basa sulla valorizzazione del suo patrimonio artistico, come il legame con i Tiepolo e il Castelletto di Villa Belvedere, dei parchi storici e dell’enogastronomia locale, puntando a un turismo sostenibile.

Nel fine settimana scorso la città ha accolto circa cento visitatori da Varese e Cormons, che hanno partecipato a tour guidati dall’associazione Echidna al Castelletto, al Parco di Villa XXV Aprile, al centro storico e al Duomo, mostrando grande apprezzamento. Queste iniziative si svolgono nell’ambito delle attività promosse dall’Associazione Strada del Radicchio, di cui il Comune e la Pro Loco sono soci, per promuovere l’identità del territorio attraverso prodotti locali come il radicchio.

Le visite al Castelletto superano ormai le mille presenze ogni anno. Anche i tour cittadini, sperimentati con successo, diventeranno un appuntamento stabile nel calendario culturale. L’Amministrazione comunale intende rafforzare questa collaborazione tra istituzioni e associazioni, costruendo un’offerta turistica integrata che unisca beni culturali, prodotti tipici, paesaggio e qualità dell’accoglienza.

Articolo precedente
Mario Puccio: Sapori di Sicilia nel Piatto
Articolo successivo
Smaltimento illecito cani Pavia, indagini in corso
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.