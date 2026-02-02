Mirano: Turismo tra Tiepolo e Radicchio

Mirano sta vivendo un momento di crescente interesse come meta culturale, confermato dalle visite guidate con il tutto esaurito e dall’arrivo di gruppi da altre regioni. La strategia si basa sulla valorizzazione del suo patrimonio artistico, come il legame con i Tiepolo e il Castelletto di Villa Belvedere, dei parchi storici e dell’enogastronomia locale, puntando a un turismo sostenibile.

Nel fine settimana scorso la città ha accolto circa cento visitatori da Varese e Cormons, che hanno partecipato a tour guidati dall’associazione Echidna al Castelletto, al Parco di Villa XXV Aprile, al centro storico e al Duomo, mostrando grande apprezzamento. Queste iniziative si svolgono nell’ambito delle attività promosse dall’Associazione Strada del Radicchio, di cui il Comune e la Pro Loco sono soci, per promuovere l’identità del territorio attraverso prodotti locali come il radicchio.

Le visite al Castelletto superano ormai le mille presenze ogni anno. Anche i tour cittadini, sperimentati con successo, diventeranno un appuntamento stabile nel calendario culturale. L’Amministrazione comunale intende rafforzare questa collaborazione tra istituzioni e associazioni, costruendo un’offerta turistica integrata che unisca beni culturali, prodotti tipici, paesaggio e qualità dell’accoglienza.