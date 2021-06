È passato oltre un decennio da quando Miranda Crosgrove nei panni di Carly Shay nella serie tv iCarly ha dato vita ad un meme che anni dopo è diventato super virale: quello di lei che – con sguardo compiaciuto – ammira qualcosa al proprio computer con tanto di Coca-Cola in mano.

Il meme si chiama proprio “interesting” e se bazzicate i social network sicuramente vi ci siete imbattuti nel corso di questi anni.



Adesso l’attrice protagonista ha 28 anni ed in previsione del revival della serie iCarly, che torna a distanza di 8 anni dall’ultima stagione, ha voluto ricreare quel meme. Il computer è ora più nuovo, lei è una ragazza in carriera ed al posto della Coca-Cola ha una birra.

Miranda Cosgrove recreated her iconic meme from ‘Drake & Josh’ in the iCarly revival title sequence. pic.twitter.com/z8UqIcnYe7 — Pop Crave (@PopCrave) June 9, 2021

La nuova stagione della serie iCarly vede sempre Miranda protagonista e debutterà il prossimo 17 giugno su Paramount+. In totale sono stati registrati 10 episodi.

Nel trailer uscito sui profili social di Paramount+ scopriamo che il personaggio di Miranda ha deciso di far rinascere il suo web show, iCarly, che aveva iniziato insieme ai suoi migliori amici Freddie Benson (Nathan Kress) e Sam Puckett (Jennette McCurdy) da adolescenti.

Miranda Cosgrove, la reazione del web all’aggiornamento del meme:

Ovviamente la Cosgrove non è l’unico “meme cresciuto”, vi ricordate di Michael McGee?

Miranda Cosgrove understood the assignment pic.twitter.com/bqDviJzL96 — amanda🖤 (@melochegirdies) June 9, 2021

Miranda Cosgrove ha riaggiornato il suo meme HAHAHAHAHAHAH pic.twitter.com/5L8jmZfSCP — ;🐒 (@xboobsrita) June 9, 2021

BREAKING NEWS THAT WILL MOST DEFINITELY CHANGE YOUR LIFE: Miranda Cosgrove recreated iconic meme from ‘Drake & Josh’ in the intro of the ‘iCarly’ reboot. pic.twitter.com/KQIqK0W6B9 — Def Noodles (@defnoodles) June 9, 2021

miranda cosgrove recreating her iconic meme in 2021 is everything you need to see today pic.twitter.com/KumNE0YNOw — D ⚔️ (@dexjennings98) June 9, 2021