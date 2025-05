Miracolo in ospedale: trapianto urgente salva agricoltore 55enne

Un agricoltore di 55 anni, residente a Fossano, in provincia di Cuneo, è stato salvato dopo un grave incidente sul lavoro avvenuto il 2 aprile. L’uomo è stato schiacciato nella parte destra dell’addome da una pala meccanica, risultando gravemente ferito, con un fegato “esploso”. Inizialmente trasportato all’ospedale di Cuneo con codice rosso, ha subito un intervento d’urgenza per fermare una emorragia interna.

Nonostante le operazioni iniziali, la situazione del paziente è degenerata, richiedendo un trapianto di fegato in super-urgenza nazionale. Il trasferimento all’ospedale Molinette di Torino è avvenuto rapidamente, dove i medici hanno avviato la procedura per inserire l’agricoltore nella lista di trapianto. Dopo sole 18 ore, è stato trovato un fegato compatibile.

L’operazione è stata complessa e definita “ai limiti dell’impossibile”, ma ha avuto successo, consentendo al sangue di riprendere la circolazione nel nuovo organo. Dopo ulteriori interventi, l’uomo è stato spostato in area semintensiva, dove ha ripreso conoscenza, esprimendo gratitudine.

Essenziale per il salvataggio è stato il sistema di super-urgenza nazionale, che consente di dare priorità ai pazienti con insufficienza epatica grave. La famiglia del paziente ha riconosciuto il donatore come un “angelo”, sottolineando l’importanza della donazione di organi. La moglie ha descritto l’evento come un “miracolo di Pasqua”, evidenziando come da una vita che termina possano riaffiorare altre vite.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it