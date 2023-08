Miracast HDMI Dongle,Adattatore Wireless Wifi Display Dongle HDMI，,per iPhone/iPad/Android/iOS/Windows/Mac Laptop, supporto Miracast, DLNA, Airplay

Si tratta di una sorta di alta qualità Miracast dongle HDMI, modulo WiFi integrato da 2,4 GHz, nessun driver richiesto, Miracast non richiede app.



Display multifunzione e wireless da smartphone, tablet su HDTV, monitor e proiettori fino a PowerPoint, Excel, Word, PDF e immagini. Miracast hdmi dongle Perfetto per guardare film, giochi P-Lay e riprodurre il proprio video esclusivo. Dongle per TV Adatto per intrattenimento familiare, business, istruzione, allenamento e così via. Si può provare.



Utilizzo:

Miracast dongle Goditi i contenuti multimediali sul grande schermo in 3 passaggi: plugin -> Connessione -> Specchio.



Inserire l’adattatore nella porta HDMI, selezionare il canale HDMI appropriato, inserire l’USB nell’alimentatore esterno (caricatore per cellulare C) e infine accoppiarlo al dispositivo mobile.



Specifiche tecniche:

Miracast.



Colore: nero.



Interfaccia: HDMI



Applicabile: supporta Miracast / Airplay / DLNA



Dimensioni dell’articolo: 55 x 55 mm.



Lunghezza cavo: 105 mm.



Peso dell’articolo: 70 g.



Dimensioni della confezione: 100 x 100 x 20 mm.



Peso dell’imballo: 70 g



Contenuto della confezione:

1 adattatore per display wireless.



1 antenna WiFi esterna con cavo USB.



1 manuale di istruzioni (lingua italiana non garantita).

Qualità dell’immagine HD: questo dongle display wireless WiFi ha una risoluzione che consente di ottenere l’immagine più chiara e più accurata sullo schermo grande. Adattatore Airplay applicabile per guardare video, giocare con P-Lay, intrattenimento domestico, business, istruzione e allenamento. Supporta la sincronizzazione video e audio e offre una festa visiva.【Connessione facile】 Miracast dongle facile connessione di antenna Wi-Fi, connettore USB e connessione HDMI, facile connessione alla power bank e alla connessione USB. dongle compatibile con HDMI da smartphone e tablet a televisori ad alta risoluzione, monitor e proiettori fino a PowerPoint, Excel, Word, PDF e la visualizzazione wireless multifunzionale delle immagini.

Facile da usare: miracast non è necessaria alcuna app aggiuntiva, è possibile utilizzare il dongle video wireless. Miracast dongle Le impostazioni semplici sono disponibili nel manuale del prodotto (diversi metodi di connessione per dispositivi possono variare leggermente).

Ampia compatibilità: questo dongle wireless per display è compatibile con la maggior parte dei sistemi iOS, Android, Mac e Windows, tra cui iPhone, iPad, MacBook, Samsung, Huawei, laptop, PC, ecc. Il dongle WiFi supporta la modalità Miracast/Airplay/DLNA.

€99,99