Miracase Porta Cellulare Auto, Livello Militare Aspirazione Affidabile Supproto Telefono Auto Universale, per il Cruscotto e Bocchette di Aerazione e Parabrezza Adatto a Tutti Smartphone

Compatibilità Universale Compatibile Tutti Telefoni e Custodie Resistenti

With super wide and deep adjustable clamp arms, our Car phone holder can accommodate all phones (4.0-7.0 inches) and thick heavy duty cases

Adatto Alla Maggior Parte Dei Modelli Auto

La clip ottimizzata per la presa d’aria è ora compatibile con la maggior parte delle prese d’aria orizzontali e verticali ed è progettata per rimanere saldamente in posizione senza mai cadere.

Spazio di Ricarica

Spazio di Ricarica che la porta di ricarica del telefono non sia ostruita, consentendo una ricarica senza problemi mentre si è in viaggio.

Vassoio Inferiore regolabile

Grazie al vassoio inferiore regolabile, questo supporto per auto può ospitare telefoni cellulari di varie dimensioni.

Pulsante di Sgancio Rapido

Utilizzate il pulsante di sgancio rapido sul retro del supporto del telefono per aprire rapidamente e facilmente il braccio.

Riutilizzabile & Lavabile

Ripristinare facilmente la forza di aspirazione sciacquando la coppa con acqua tiepida e facendola asciugare all’aria.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 12,3 x 7,1 x 9,6 cm; 190 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 10 giugno 2023

Produttore ‏ : ‎ Miracase

ASIN ‏ : ‎ B0C273FR2T

Numero modello articolo ‏ : ‎ ‎Budget friend phone holder-expert

Categoria ‏ : ‎ Autista

[3-IN-1 Universale Porta Cellulare Auto] Miracase Supporto Cellulare Auto è dotato di una robusta ventosa e di una clip di ventilazione aggiornata, che offre facili opzioni di montaggio su cruscotto, parabrezza e bocchetta dell’aria. Questo Supporto auto si adatta alla maggior parte dei veicoli, tra cui auto, camion, SUV e Taxi, diventando l’assistente perfetto per i conducenti.

[Aspirazione Affidabile di Livello Militare] Grazie alla ventosa extra forte e al cuscinetto in gel super appiccicoso, Porta telefono auto fornisce una forza di aspirazione estremamente forte, che può essere attaccata al cruscotto, al parabrezza e ad altre superfici piane in modo sicuro.

[Protezione Completa & Stabile] Questo Porta Cellulare Auto è dotato di un cuscinetto ad alta densità e ad alta elasticità, di solidi bracci a morsetto e di un robusto vassoio inferiore antigraffio per fornire una protezione completa al vostro telefono. lo smartphone rimanga ben saldo nel supporto per auto durante la guida, senza distrarre l’utente dalla guida.

[Compatibilità Universale & Telefoni Grandi] I bracci di serraggio regolabili, super ampi e profondi, consentono al supporto Miracase di adattarsi a iPhone 14/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Pro/13 Pro Max/ 13 Mini/12/11 Pro Max/11 Pro/11/XS MAX /XS/XR/X/Samsung Galaxy Note 20 / S21/ S21+/S20 +/ S20 Ultra/S10 +/Sony, LG, Google Pixel.

[Non Cade Mai & Non Si Rompe] Questo Porta Auto adotta l’ultima clip di sfiato in modalità stabile a triangolo migliorata del 2023 . Tiene facilmente il telefono in modo stabile, anche su strade dissestate, in frenata o alla guida.Grazie al pulsante di rilascio rapido e ai bracci regolabili del morsetto, questo supporto auto rende molto facile bloccare e rilasciare il telefono con una sola mano.

[Garanzia di Qualità]:A causa del feedback di oltre 100.000 clienti, abbiamo migliorato notevolmente il nostro supporto per auto per cellulare. Questo supporto per cellulare per auto può funzionare meglio anche in ambienti difficili.