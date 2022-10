Mir cerca una nuova casa VIDEO

Una gatta di nome Mir è stata trovata per strada dopo che qualcuno l’ha abbandonata perché ipovedente. Ora lamicia cerca una famiglia che possa amarla.

Non tutti riescono a convivere con la disabilità di un animale, ma non per questo la soluzione dovrebbe essere quella di decidere di lasciarlo per strada abbandonato a sé stesso, ancora di più sapendo quali potrebbero essere le sue difficoltà. Purtroppo questo è quello che accaduto ad una gatta ipovedente di nome Mir, abbandonata per strada a causa della sua malattia. La piccola girava per le strade di Isernia fino a quando qualcuno non si è finalmente accorto di lei. Ora Mir è alla ricerca di una famiglia che possa prendersi cura di lei e che abbia la sensibilità di saper gestire proprio la sua particolarità legata alla vista.

Gatta ipovedente abbandonata per strada a causa della sua disabilità

É davvero molto triste leggere storie di abbandoni di animali, ma lo è ancora di più sapere che l’animale in questione potrebbe seriamente rischiare la vita a causa di questa barbare scelta. La storia di Mir purtroppo è una di queste, ma grazie al gattile comunale della città di Isernia, di una volontaria e dell’Enpa – Ente Nazionale Protezione Animali – il finale potrebbe essere un altro. Mir è una bellissima gatta purtroppo ipovedente che è stata abbandonata per strada forse proprio a causa di questa sua disabilità. La piccola felina però, proprio a causa del suo problema di vista, non avrebbe di sicuro retto tra i pericoli della strada e decidere di abbandonarla è stato come decidere di regalarle una fine terribile.

Ti potrebbe interessare anche >>> In cerca di fondi per l’operazione di Jack, il gatto abbandonato e ferito

Per fortuna però qualcuno si è accorto di lei ed è riuscito a farle scampare quello che sembrava un terribile destino già scritto. La piccola Mir è infatti stata portata presso il gattile comunale di Isernia dove è stata visitata, curata, vaccinata e sterilizzata. Guardandola muoversi tra gli spazi sembra che la gatta non abbia alcun tipo di problema, ancor meno di vista. C’è però nei suoi movimenti un piccolissimo particolare che la “tradisce” e cioè che tende a ciondolare leggermente con la testa. Probabilmente questo suo modo di muoversi è legato proprio al fatto di essere ipovedente e serve alla gatta per potersi orientare meglio nello spazio.

Ti potrebbe interessare anche >>> Little Buddy e Aster Rose, i due cani sordi e ciechi a causa di esperimenti

Per quanto però Mir sia una gatta davvero autonoma in tutto, anche tenerla a lungo in gattile era un problema e quindi una volontaria del centro di accoglienza per gatti ha deciso che l’avrebbe momentaneamente portata a casa con sé. Questa però non può essere per lei una soluzione stabile e duratura e si cerca quindi qualcuno che possa prenderla con sé e che sappia andare oltre al fatto che sia ipovedente. Soprattutto perché la sua disabilità non le toglie affatto la sua estrema dolcezza e l’amore che potrebbe donare ad una nuova famiglia. L’Enpa ha pubblicato un appello sulla sua pagina Facebook e dunque chiunque possa essere interessato a questa adozione del cuore è davvero il benvenuto (G. M.)