”Io ritengo che non sia corretto sostenere l’ipotesi di una terza ondata collegata alla scuola. Il rischio non deriva tanto dalla riapertura il 7 gennaio delle scuole ma dai comportamenti non corretti che potrebbero avvenire, da oggi e per tutto il periodo delle vacanze natalizie. La grande movimentazione delle persone all’interno del paese e quel desiderio genuino e comprensibile di incontrarsi tra famiglie potrebbe generare rischi importanti di innalzamento del picco”. Lo ha detto il coordinatore del Cts Agostino Miozzo, rispondendo all’ipotesi di una terza ondata collegata alla riapertura delle scuole il 7 gennaio, parlando davanti alle Commissioni Istruzione e Sanità del Senato.

