La priorità è quella di riaprire le scuole, non quella di riportare il pubblico negli stadi. Lo afferma Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico in una intervista a il Messaggero. “Nulla contro lo sport, ma la scuola viene prima. Ripeto: gli eventi sportivi con il pubblico negli stadi non sono una priorità”, ha spiegato Miozzo che garantisce che con l’attuale andamento dell’epidemia gli istituti scolastici potranno riaprire. Se invece i contagi aumenteranno occorrerà fare delle valutazioni diverse. “Con l’andamento attuale dell’epidemia sì. Se invece dovesse esserci un incremento dei casi più accentuato, dovremmo fare delle valutazioni qualche giorno prima, attorno al 10 o l’11 settembre. Magari potrà essere necessario essere prudenti nelle aree in cui dovesse esserci un’impennata di casi. Ma oggi la riapertura delle scuole è sostenibile”.

