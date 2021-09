Domanda. Vorrei fare il vaccino ma la paura è tanta. Soffro di varie patologie: ho una miopia elevata con 24 diottrie all’occhio sinistro e 26 all’occhio destro più 1,50 di astigmatismo per occhio. Da pochi mesi non riesco più a vedere bene nemmeno da vicino. Inoltre, ho la pressione oculare un po’ alta mentre il micro circolo oculare risulta basso. Aggiungo che assumo una compressa per la tiroide. Rischio il distacco di retina ad entrambi gli occhi vista la miopie elevata. L’occhio destro, in particolare, oltre ad essere pigro ha la retina molto assottigliata. Secondo lei posso fare il vaccino?

Risposta. Nonostante Lei abbia una miopia elevata che in alcuni casi può andare incontro a complicanze secondarie che Lei già conosce bene, non deve assolutamente avere timore di effettuare la vaccinazione. È noto infatti, come recentemente riportato dalla letteratura, che gli effetti collaterali del vaccino a livello oculare sono rari. Essi consistono prevalentemente in disturbi circolatori transitori a carico del microcircolo venoso retinico, che si risolvono spontaneamente. Inoltre bisogna ricordare che i soggetti miopi elevati, avendo una retina molto sottile, hanno un rischio molto più basso nello sviluppare patologie vascolari retiniche (ad esempio occlusioni vascolari e/o retinopatia diabetica); in poche parole una retina di un soggetto miope elevato difficilmente può andare incontro a turbe della circolazione.

*dirigente medico di I livello, U.O.C. di Oftalmologia, Asl-1 Abruzzo (Avezzano-Sulmona-L’Aquila