‘Ingannare’ il cervello facendogli arrivare il segnale di mantenere corto il bulbo oculare e rallentare così in media del 60% la progressione della miopia, disturbo che in Italia riguarda 15 milioni di adulti e circa un milione e mezzo tra bambini e adolescenti. A confermare l’effetto anti-miopia di queste lenti altamente tecnologiche è uno studio condotto dalla Polytechnic University di Hong Kong, centro di eccellenza per la miopia, e i cui risultati sono stati pubblicati sul British Journal of Ophthalmology.

Occhiali high-tech

I dati raccolti su 160 bambini dagli 8 ai 13 anni con miopia fino a – 5.00 diottrie, dimostrano in due anni una riduzione in media del 60% dello sviluppo della miopia in chi ha portato occhiali con tecnologia D.I.M.S. (Defocus Incorporated Multiple Segments) che oltre a correggere la miopia, come qualsiasi altra lente, inibiscono l’allungamento del bulbo oculare, grazie a circa 400 ‘isole’, cioè microscopici segmenti capaci di generare una particolare ‘sfocatura’ nella retina periferica, in modo da rallentare l’allungamento del bulbo oculare e la progressione della miopia.

Cosa fanno gli occhiali per la miopia

Ma in che modo riescono a rallentare il peggioramento della vista? “La miopia è il disturbo della vista più comune e si verifica quando l’occhio è troppo lungo e la luce non si concentra correttamente sulla retina, che trasmette al cervello le impressioni luminose, facendo apparire sfocati gli oggetti distanti”, spiega Paolo Nucci, ordinario di Oftalmologia all’Università Statale di Milano. “Quando si corregge la miopia con un occhiale o con una lente a contatto – prosegue l’oculista – si porta a fuoco l’immagine che arriva alla parte centrale dell’occhio ma non si ottiene lo stesso grado di messa a fuoco sulle immagini della periferia”.

Lenti intelligenti che ingannano il cervello

Il risultato di questa scarsa correzione periferica è l’invio di un messaggio al cervello che segnala come l’occhio sia troppo corto per vedere bene a sufficienza: la reazione è una spinta all’allungamento oculare e quindi al peggioramento della miopia. “Le lenti con tecnologia D.I.M.S. – precisa Nucci – generano una particolare sfocatura della retina periferica, detta ‘defocus miopico periferico’, che ‘inganna’ il cervello facendogli credere che l’occhio è già cresciuto abbastanza dando il segnale di mantenere corto il bulbo oculare, rallentando così in media del 60% la progressione della miopia”. Un risultato che sarà completato con un ulteriore studio clinico osservazionale condotto in Francia e Regno Unito. “Queste lenti – sottolinea Roberto Caputo, direttore dell’Oftalmologia Pediatrica all’Ospedale Meyer di Firenze – sono praticamente identiche a quelle normali monofocali, leggere, sottili molto resistenti agli urti e proteggono anche dai raggi Uv. La nuova tecnologia – osserva Caputo – segna il passaggio a un nuovo approccio: dalla sola ‘correzione’ alla ‘gestione’ della miopia che richiede una formazione specifica e certificata dei centri ottici abilitati”.

Per chi sono adatte

Secondo gli esperti, queste lenti vanno utilizzate come unica correzione ottica perché il massimo beneficio si ottiene con l’uso continuativo. “Il trattamento può essere iniziato a qualsiasi età in cui si presenta la progressione della miopia, che spesso è massima fra i 6 e i 13 anni: prima si inizia e più bassa è la miopia, maggiore sarà la probabilità di avere beneficio”, spiega Luca Buzzonetti, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oculistica del Bambino Gesù di Roma. “Dopo due settimane dalla consegna dell’occhiale serve una valutazione dell’adattamento e della soddisfazione visiva: abituarsi alle nuove lenti può richiedere infatti un po’ di tempo e durante questo periodo è consigliabile che il bambino eviti attività sportive intense. Sono lenti confortevoli che devono essere indossate tutto il giorno perché di fatto sono una terapia, con una possibilità di azione molto ampia che arriva a meno 10 diottrie per la miopia e a 4 diottrie per l’astigmatismo. E’ suggerita ogni sei mesi una visita di controllo per valutare la progressione del difetto visivo”.

Lenti a contatto per rallentare la miopia

Già da qualche anno sono arrivate anche le prime lenti a contatto monouso progettate per rallentare la progressione della miopia nei bambini di età compresa tra gli 8 e 12 anni. La loro sicurezza ed efficacia sono state studiate in uno studio clinico randomizzato e controllato di tre anni su 135 bambini di età compresa tra 8 e 12 anni. Lo studio ha dimostrato che per l’intero periodo di tre anni, la progressione nella miopia di coloro che indossavano le lenti correttive era inferiore del 59% rispetto a quelli che indossavano lenti a contatto morbide convenzionali. In particolare, le lenti hanno rallentato l’allungamento del bulbo oculare da una parte all’altra in media del 52% durante i controlli annuali.

Occhi in sofferenza

Secondo i dati dell’Oms attualmente sono un 1,5 miliardi le persone miopi in tutto il mondo che si stima possano salire a 2,5 miliardi da qui a 10 anni e a 5 miliardi entro il 2050. In Italia a soffrire di miopia sono 15 milioni di adulti e circa un milione e mezzo tra bambini e adolescenti, che rischiano di peggiorare la loro visione da lontano, anche a causa del troppo tempo passato al chiuso e all’utilizzo smodato di pc, Tv e smartphone in aumento durante i mesi di isolamento. Gli oculisti consigliano di prendersi cura della vista dei giovanissimi anche con l’aiuto delle buone abitudini. “La miopia ha fra le cause principali la predisposizione genetica: chi ha parenti stretti con gli occhiali per lontano ha un rischio maggiore di averne bisogno a sua volta. Tuttavia, se alla familiarità si associa una vista sempre focalizzata su distanze ravvicinate la probabilità aumenta molto”, dice Massimiliano Serafino, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oculistica dell’Istituto Gaslini di Genova.

Meno tablet, più aria aperta

Secondo gli esperti, il maggior tempo trascorso durante questi mesi in attività ‘da vicino’ può aumentare il rischio di problemi agli occhi anche in chi non sarebbe portato a svilupparli per il continuo sforzo di accomodamento della vista. “Bisognerebbe perciò trascorrere almeno due ore al giorno all’aperto e fare sempre pause frequenti dagli schermi o da tutte le attività a distanza ravvicinata: ogni venti minuti sarebbe bene staccarsi da libri, computer o cellulare per guardare fuori, lontano, per almeno venti secondi”, suggerisce Serafino. “Anche mantenere una buona postura, una distanza di lavoro corretta e una buona illuminazione aiuta gli occhi a rimanere in salute svolgendo attività a distanza ravvicinata; infine, è importante sottoporsi a regolari controlli della vista per trattare la miopia e monitorare la salute dell’apparato visivo, così da ridurre la progressione del difetto e le potenziali complicanze”.