Miophy Seggiolino Auto Isofix 360° da Nascita a 12 Anni

Scopri il Seggiolino Auto Miophy I-Size Girevole a 360°

Porta i tuoi viaggi in auto a un nuovo livello di sicurezza e comfort con il Miophy I-Size Seggiolino Auto. Progettato con una combinazione perfetta di eleganza e funzionalità, questo seggiolino è la scelta ideale per i genitori attenti alla sicurezza dei propri piccoli.

Sicurezza e Comfort senza Compromessi

Certificato secondo il rigoroso standard europeo ECE R129, il seggiolino Miophy è creato per offrire massima protezione ai bambini tra i 40 e i 150 cm. La rotazione a 360° rende l’ingresso e l’uscita dell’auto un gioco da ragazzi, consentendo ai piccoli di acomodarsi con facilità.

Vantaggi pratici:

Facile Installazione: Grazie al sistema Isofix e Top Tether, il seggiolino si monta in un attimo, offrendoti la tranquillità che meriti ogni volta che sali in auto. Comfort Personalizzato: Con 5 posizioni reclinabili e un poggiatesta regolabile in 9 altezze (fino a 20 cm), il Miophy cresce insieme al tuo bambino, garantendo sempre la postura ottimale durante i viaggi.

Design Ergonomico

Il design intelligente che segue le curve naturali del corpo del tuo bambino offre un supporto straordinario. Il rivestimento, rimovibile e lavabile, è realizzato in tessuto traspirante e atossico, assicurando un’esperienza di viaggio fresca e confortevole.

Cosa Aspettarti

Il seggiolino rimane rivolto all’indietro fino a 105 cm (circa 4 anni), garantendo una maggiore sicurezza per la testa e la colonna vertebrale. Gli spallacci a 5 punti con fibbia integrata ti aiutano a garantire sempre una vestibilità perfetta.

Scegli il Miophy I-Size

Non è solo un seggiolino; è la soluzione ideale per genitori che desiderano il meglio per i propri piccoli. Con il Miophy I-Size girevole a 360°, ogni viaggio in auto diventa un’esperienza serena e sicura. Scegli ora il colore che più ti piace e preparati a viaggiare in grande stile!