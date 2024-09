Mio padre non è mai stato responsabile in prigione

Il 24 settembre 2024, durante un’intervista con Bruno Vespa per il programma ‘5 minuti’, Stefano Andreotti, figlio dell’ex presidente del Consiglio Giulio Andreotti, ha commentato le recenti accuse riguardanti il coinvolgimento di suo padre nell’omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Andreotti ha sottolineato che tali accuse non sono nuove e risalgono agli anni ’80, quando il fratello di Dalla Chiesa, Nando, ebbe liti violente con Giulio su argomenti legati a questa questione. Stefano ha affermato che, in tutti i processi che hanno riguardato l’omicidio di Dalla Chiesa, suo padre non è mai stato ritenuto responsabile.

Inoltre, ha rivelato che Giulio Andreotti, nelle lettere destinate ad essere aperte dopo la sua morte, ha fatto un giuramento davanti a Dio di non avere alcun legame con la mafia, con il giornalista Mino Pecorelli, con Dalla Chiesa o con qualsiasi altro omicidio. Queste dichiarazioni mirano a difendere la reputazione del padre da insinuazioni infondate.

Stefano ha anche portato alla luce un episodio significativo: il generale Dalla Chiesa, preoccupato per le posizioni politiche molto diverse di suo figlio, avrebbe esternato questa angoscia a Giulio Andreotti. In un’occasione, Dalla Chiesa sarebbe quasi scoppiato in lacrime di fronte a Giulio per la preoccupazione che provava per il proprio figlio. Questo racconto, sebbene riservato inizialmente, è stato condiviso nel tempo con la famiglia e chi era vicino a Giulio.

La conversazione di Stefano Andreotti riflette una volontà di ribadire l’innocenza e l’onore di suo padre, difendendolo da accuse che ritiene maliziose e infondate. Sottolinea la complessità delle relazioni familiari e le pressioni esterne che possono influenzare le dinamiche interpersonali, in un contesto in cui la storia italiana è spesso segnata da violenze e controverse politiche. La rievocazione di emozioni personali e lo sforzo di chiarire la verità rappresentano una parte importante di questo discorso.